El desgarrador mensaje de la pareja de Roña Castro tras su muerte: "Se me fue la vida"

Este miércoles 14 de octubre del 2026 murió Jorge "Locomotora" Castro, leyenda del boxeo argentino, a los 59 años. Su compañera de vida, Noelia Vigliarolo, dejó un triste mensaje en sus redes sociales en el que dio a conocer la noticia y además lanzó una desgarradora revelación en un posteo que rápidamente se llenó de likes y comentarios para el excampeón del mundo. A través de su cuenta de Instagram, le dedicó unas palabras al nacido en Caleta Olivia que falleció en un bingo de Morón durante la madrugada.

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El desgarrador mensaje de la pareja del Roña Castro tras su muerte: "Casa vacía"

Ay mi amor no me alcanza tantas cosas que vivimos en estos añitos juntos. Nsosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. te voy a extrañar tanto amor de mi vida. la casa va a estar vacía sin vos. Nosostros dos siempre compañeros con nuestras diferencias pero nunca nos soltamos la mano. gracias por hacerme conocer lo que es amar y de la manera que lo vivimos.

Nosostros viajamos, convivimos, compartimos y este finde por el día de la madre nos íbamos a comprometer viajando a la costa. Gracias por cuidarme tanto. nunca me voy a olvidar de tus palabras y de decirme cuánto me amabas. no sé cómo voy a hacer para seguir sin vos mi amor se me fue la vida. Te voy a amar siempre toda la vida mi roñis. Hasta siempre amor de mi vida, no sabes cuánto te vamos a necesitar.

Noelia, la pareja de Jorge "Locomotora" Castro, lo despidió con un sentido mensaje

Los comedores del Roña Castro y la lucha contra el hambre en el Conurbano

Después de dejar el boxeo, Castro siguió vinculado al deporte y desarrolló una importante tarea social. En 2020 impulsó un gimnasio en Temperley, partido de Lomas de Zamora, que durante la pandemia también funcionó como comedor comunitario.

Con el tiempo, sostuvo comedores y merenderos en el conurbano bonaerense y colaboró con la distribución de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad. También promovió la práctica del boxeo como herramienta de formación y contención para jóvenes.

En distintas entrevistas, relacionó esa labor con las privaciones que había vivido durante su infancia. Su trabajo comunitario pasó a ocupar un lugar central en su vida después del retiro.

El Roña Castro y su "Mano de Dios", el día del increíble KO a John David Jackson que lo convirtió en leyenda

La noche más mágica de Castro fue el 10 de diciembre de 1994 cuando encontró su mejor golpe y se convirtió en leyenda. Es una de sus fechas sagradas poque esa noche el boxeador argentino encontró su punto justo para convetirse en un ícono popular al conseguir su propia "Mano de Dios. Frente a John David Jackson, dueño de una foja de 32 victorias y un favoritismo lógico en los papeles. Después de una larga pelea allí apareció el argentino.

El "Roña" Castro ya se había consagrado campeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) meses antes en Tucumán. Sin embargo, el desafío en el Estadio de Béisbol de Monterrey era monumental. La pelea no tardó en inclinarse a favor del retador. Con el correr de los asaltos, Jackson impuso su ritmo, castigó sistemáticamente la zona izquierda del rostro del argentino y le abrió una herida profunda que puso en jaque la continuidad del combate. El rostro del "Roña" reflejaba el rigor de la paliza. Desde su rincón evaluaban la situación con extrema preocupación, pero el campeón, fiel a su estirpe de guerrero incansable, se negaba rotundamente a bajar los brazos.