Palazo a Milei, la situación del país y sus merenderos: así fue la última aparición pública de Locomotora Castro

Jorge "Locomotora" Castro murió este miércoles 14 de octubre a los 59 años de edad. El excampeón del mundo de boxeo sufrió una descompensación en un bingo de Morón, según informaron fuentes policiales. Su última aparición pública tuvo lugar hace algunas semanas cuando presenció el ciclo Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece. Ahora, el deporte de los puños llora a uno de los que supo hacer festejar uno de los KO más importantes de la historia.

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La ayuda a los que más necesitan: el golpe de KO de Locomotora Castro a la crisis

Como siempre lo hizo, principalmente en las últimas notas que dio, "Roña" habló de los que menos tienen y cómo los ayudó con lo que pudo. El nacido en Caleta Olivia llevaba adelante una red de varios comedores y merenderos en los que ayudaba a más de 6400 personas, lo que nunca dudó en contar. "Agradezco al gobierno de la provincia de Buenos Aires que me da la mercadería, estoy muy agradecido. La entrego y el viernes les doy alimentos no perecederos. Tengo mil personas afuera de mi gimnasio", agregó.

Además, la leyenda arremetió contra el gobierno de Javier Milei: "Escucho que sacaron a más de 13 millones de personas de la pobreza y a mí se me llenan cada vez más los comedores. La gente está necesitada, hay falta de laburo y la situación está muy dura"..

En la misma nota, Castro le contó a Pergolini que siempre fue un "superdotado" por su manera de entrenar que lo hacía diferente al resto. Si bien no se dedicaba de lleno al gimnasio -"estaba concentrado en otra cosa, yo era terrible"- declaró, su mano de KO fue su arma principal y cada vez que se subía al ring la aprovechaba. "En la Federación había un videojuego y me iba a jugar antes de las peleas. Me tenían que venir a buscar", aseveró.

El Roña Castro y su "Mano de Dios", el día del increíble KO a John David Jackson que lo convirtió en leyenda.

La noche más mágica de Castro fue el 10 de diciembre de 1994 cuando encontró su mejor golpe y se convirtió en leyenda. Es una de sus fechas sagradas poque esa noche el boxeador argentino encontró su punto justo para convetirse en un ícono popular al conseguir su propia "Mano de Dios. Frente a John David Jackson, dueño de una foja de 32 victorias y un favoritismo lógico en los papeles. Después de una larga pelea allí apareció el argentino.

El "Roña" Castro ya se había consagrado campeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) meses antes en Tucumán. Sin embargo, el desafío en el Estadio de Béisbol de Monterrey era monumental. La pelea no tardó en inclinarse a favor del retador. Con el correr de los asaltos, Jackson impuso su ritmo, castigó sistemáticamente la zona izquierda del rostro del argentino y le abrió una herida profunda que puso en jaque la continuidad del combate. El rostro del "Roña" reflejaba el rigor de la paliza. Desde su rincón evaluaban la situación con extrema preocupación, pero el campeón, fiel a su estirpe de guerrero incansable, se negaba rotundamente a bajar los brazos.

De qué murió Locomotora Castro

El exboxeador murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. Según confirmaron fuentes policiales, el campeón del mundo de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento. En sus últimas apariciones públicas había alertado por el aumento de la pobreza y responsabilizado al Gobierno de Javier Milei por el incremento de familias que acudían a sus comedores.