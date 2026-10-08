TC2000: la nueva marca china que se unirá a la competencia a partir de la siguiente temporada

El TC2000 volverá a girar este fin de semana con la novena fecha que se disputará en La Pampa y, en plena previa a la cita en Toay, la Expo Auto China 2026 ha traído muchas novedades para la competencia. El pasado viernes, Geely confirmó su debut a partir de la doble fecha de noviembre con Geely Proracing, pero no fue la única firma que se unirá al certamen, puesto que otra marca china se sumará, aunque recién en 2027.

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Se trata de GAC, que el fin de semana confirmó que se unirá al Turismo Competición 2000 como equipo después de haber tenido su debut este año al brindar el GS3 Emzoom R-Style como Auto de Seguridad. Ese primer acuerdo significó un acercamiento de la firma asiática con el automovilismo nacional y fue clave para que Avantek SA, representante de GAC Motor en Argentina, avance en la iniciativa.

La idea es que la SUV que actualmente funciona como Auto de Seguridad en pista pase a ser uno de los competidores más del TC2000, aunque transformado para funcionar como pieza competitiva. Por el momento, se sabe que GAC mantendrá el GS3 Emzoom R-Style, pero se desconocen los pilotos que estarán al volante, además de que no hay información sobre el equipo técnico a cargo del proyecto.

Este no solo será el debut de la marca en el TC2000, sino también en el automovilismo internacional fuera de China, de manera que la automotriz lo piensa, además, como una manera de ganar más mercado en Sudamérica. Y es que, al debut en Argentina, le siguen los planes de expansión en Brasil, donde está prevista la producción de los coches, aunque no hubo informes con respecto a su introducción en el automovilismo vecino.

Además, se sabe que se trata de un plan a largo plazo por parte de GAC, que se puso en marcha con su arribo como Auto de Seguridad y continúa su rumbo con su llegada al TC2000 con su propia estructura. En este sentido, el trabajo será en conjunto con Avantek y la casa matriz de la marca con el fin de desarrollar una SUV que sea capaz de obtener buenos resultados en sus primeros años en el certamen.

La maqueta del GAC que correrá en TC2000.

Posiciones del TC2000 tras San Juan en 2026