Por qué Gabriela Sabatini dejó el tenis y se retiró tan joven: la historia oculta

La historia de Gabriela Sabatini y el por qué de su retiro del tenis que sorprendió al mundo entero. Los motivos de la decisión y el repaso de su carrera de ensueño que, al día de hoy, sigue dando que hablar en la historia del deporte argentino y mundial.

El 18 de noviembre es una jornada que quedó marcada en el deporte argentino. Aquel día, pero de 1996, se produjo el sorpresivo retiro de Gabriela Sabatini, la mejor jugadora en la historia del tenis nacional y una de las más destacadas a nivel mundial. Pese a que ya pasaron 25 años de aquella decisión, todavía queda dando vueltas la duda acerca de por qué le dijo adiós siendo tan joven y teniendo toda una larga carrera por delante.

Nacida el 16 de mayo de 1970 en el barrio porteño de Devoto, desde muy pequeña, Gabriela tenía en mente lo que quería hacer cuando fuera grande: ser jugadora de tenis. Tan sólo a los 6 años de edad, le pidió a su madre y su padre que le compraran una raqueta de tenis. Y un poco colaboró la figura de su hermano Osvaldo, que por aquel entonces jugaba en River. Motivada con la idea, se integró al equipo de "El Millonario" y en poco tiempo demostró que tenía un gran potencial.

El momento bisagra en la carrera de Sabatini fue a los 12 años de edad, cuando se consagró campeona del Mundialito Infantil de Tenis, en Caracas (Venezuela). A partir de allí, su historia cambiaría para siempre: su nombre empezaría a escribirse en los diarios y a sonar en los programas de radio y televisión de la Argentina. De hecho, El Gráfico -diario de gran renombre- ya advertía sobre su gran talento y publicaba una foto de la pequeña Gaby.

Gabriela Sabatini fue fotografiada por El Gráfico a los 12 años de edad, cuando ya se la tildaba de "promesa" del tenis argentino.

Tras obtener varios títulos en el circuito amateur, comenzó a jugar de manera profesional a los 13 años en 1983. El 20 de octubre de 1985, en el Abierto de Tokio, Sabatini consiguió su primer título profesional: le ganó 6-3 y 6-4 a Linda Gates. Tenía 15 años. Sí, era tan sólo una niña a la que la fama, las cámaras de TV y de fotos, y las responsabilidades se les vinieron encima en muy poco tiempo...

Desde una temprana edad, y sin buscarlo, Gabriela debió lidiar con un circuito de absoluta exposición y de muchísimas presiones. Ganaba títulos, viajaba por todo el mundo, le pedían autógrafos, fotos y le hacían entrevistas en cada lugar que iba. Era la tercera mejor jugadora del planeta, y en un momento estuvo a un triunfo de ser la número 1; también había ganado la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, dos títulos de WTA Tour Championships en 1988 y 1994; y el US Open 1990; y había superado a grandes rivales como Steffi Graf, Martina Navratilova, Conchita Martínez, Lindsay Davenport, Chris Evert y Monica Seles, entre otras. En síntesis, era toda una celebridad. Sin embargo, ella sólo quería jugar al tenis. Lo otro estaba de más. Y se volvió pesado, demasiado. Pero la sociedad desconocía este último punto hasta que, el 18 de noviembre de 1996, y de manera inesperada, hizo un anuncio que dejó a miles de personas del planeta con la boca abierta.

¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró Gabriela Sabatini? Fue la pregunta que se hicieron en la Argentina y en otras tierras que conquistó la entonces joven, que en aquel momento tenía 26 años y, por supuesto, toda una larga carrera por delante. La noticia significó un baldazo de agua fría para muchos fanáticos y fanáticas. Y pese a que se encargó de aclarar una y otra vez aquella duda, la consulta la persiguió toda su vida.

Gabriela Sabatini, besando el trofeo del US Open que ganó en 1990.

El día que Gabriela Sabatini anunció su retiro del tenis

El 15 de octubre de 1996, Gabriela Sabatini se enfrentó a la estadounidense Jennifer Capriati en Zúrich, donde cayó por 6-3 y 6-4. Tan sólo nueve días más tarde, el 22 de dicho mes, comunicó la decisión que más la marcó en su vida: decirle adiós al tenis. Luego de aquel encuentro, hizo el anuncio oficial: "Mi último torneo fue en Zúrich contra Capriati, nadie sabía que iba a dejar, ahí estaba veintipico del mundo". Y reveló cómo fue que se lo comunicó a las autoridades del tenis femenino y a la gente de su entorno: "Terminó el partido y se lo comenté a algunas personas, entre ellas a la directora de la WTA. Todos se quedaron helados, no lo podían creer".

El último partido profesional de Gabriela Sabatini fue el 15 de octubre de 1996.

Y precisamente el 18 de noviembre de 1996, la entonces joven de 26 años fue invitada al Madison Square Garden de Nueva York, donde no jugó ni un solo partido, aunque recibió un gran homenaje por parte de grandes rivales con las que jugó y fue aplaudida por una multitud de personas. Tras la condecoración y los reconocimientos, se emocionó frente al público y señaló: "Le quiero agradecer a mi familia. No podría haber hecho lo que hice sin ellos. Ellos siempre estuvieron conmigo desde el principio. Me ayudaron a tomar decisiones. Yo era una niña pequeña. Les agradezco por eso y por haber compartido todos los momentos que vivimos".

Con la voz entrecortada, Sabatini explicó qué es lo que quería hacer tras dejar el tenis profesional: "Tengo ganas de empezar a hacer otras cosas, de estar más tiempo con mi familia y de viajar a donde quiero. No quiero que éste sea un momento triste. Esto es lo mejor que puedo hacer por mi vida".



Por otra parte, y en una entrevista que poco tiempo después le concedió a Telefe, Gabriela profundizó: "Es otro paso de mi vida. Es algo muy importante. El tenis fue algo que yo hice durante casi toda mi vida, desde los 6 años que empecé y que hoy haya terminado... se cumplió un ciclo muy importante de mi vida". Y consultada acerca de si influyó el irregular momento tenístico (estaba 29° en el ranking) que estaba atravesando, resaltó: "Me lo han preguntado muchas veces y no tuvo nada que ver, nada que ver con los resultados, nada con lo que sea el tenis. Es algo que sentí yo adentro como persona, como ser humano. De alguna manera, no me van a ver más en la cancha, pero quiero que sepan que es algo que yo quiero para mí, para mi vida y que necesito seguir adelante. Es mi felicidad".

Gabriela Sabatini, jugando al tenis.

Frente semejante decisión, la madre y el padre de Sabatini apoyaron la decisión de su hija. "¿Qué papel jugaron ustedes en su decisión?", le preguntó una periodista a ambos. "Ninguna, te diría porque ella un día nos dijo que quería dejar y la hemos apoyado en todo. Apoyamos su decisión", respondieron. Y resaltaron: "Lo que queremos nosotros es la alegría de ella. Si esa es la felicidad de ella, nosotros estamos contentos".

Por qué Gabriela Sabatini se retiró joven del tenis

La duda que, incluso con el paso del tiempo, le quedó al publico es por qué Gabriela Sabatini se retiró del tenis siendo tan joven. Si bien hubo muchas especulaciones, la propia protagonista se encargó de aclarar una y otra vez qué fue lo que la motivó a dejar la actividad profesional en un deporte en el que era considerada estrella internacional. En una entrevista que le concedió hace unos años al periodista Eduardo Puppo en CNN en Español, "Gaby" explicó: "Teniendo 13 años es difícil afrontar... quizás, en ese momento, una no se da tanto cuenta de las presiones y de la expectativa que empieza a crear en la gente, en la prensa... y después se va generando todo esto. Hay que estar preparada".

Gabriela Sabatini, firmando autógrafos: la talentosa tenista generaba una gran admiración por parte de los fanáticos.

Incluso, Sabatini reveló que la presión mediática y las agresivas críticas de la prensa le jugaron una muy mala pasada: "Para mí, lo más difícil, es el manejo con la prensa. Volvía de un torneo, leía los diarios, veía algo en los diarios como: 'Sabatini no jugó... no se entrena o es muy vaga' y esas cosas a mí me lastimaba mucho por qué ponían eso". Y resaltó: "Hay un trabajo dedicado no sólo a lo tenístico sino también a lo que está detrás... depende de muchas cosas".

Asimismo, y según lo que indicó en otras oportunidades, ya estaba cansada seguir una vida con tantas exigencias: "Antes estaba todo el tiempo mirando el reloj, pensando que tenía que ir a comer temprano para no acostarme tarde. Cuando dejé el tenis, sentí que me sacaba toda esa presión de encima. Fue una liberación".

La admiración de Federer por Gabriela Sabatini

En noviembre de 2019, y tras un mensaje que Gabriela Sabatini le hizo llegar por TyC Sports, Roger Federer -considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos- reaccionó al salud de la talentosísima extenista argentina y manifestó un mensaje con elogios para ella: "Gaby es fantástica. La última vez que vine a la Argentina me invitó a su departamento, acá en Buenos Aires, y cocinó para nosotros. Tony, mi representante, y Gaby se conocen hace mucho y recordaron a Mónica Seles y Mary Joe Fernández, quienes jugaron contra ella. Además, Gaby también conoce a mi esposa, que a su vez estuvo en el circuito. Siempre he sido un gran fan del circuito femenino, no por mi esposa solamente, porque ella estuvo poco tiempo, todavía lo sigo bastante".

Asimismo, Federer dejó en claro que siempre siguió de cerca los partidos de Gabriela Sabatini, a quien admiraba: "Era una de mis jugadoras favoritas cuando era chico y miraba su rivalidad con Stefi Graff. Después apareció Martina Hingis, que también enfrentó a Gaby. Estoy muy feliz de recibir el mensaje".

Cuántos títulos singles ganó Gabriela Sabatini

A lo largo de su carrera, Gabriela Sabatini ganó 27 títulos singles (individuales). Además, disputó otras 13 finales y obtuvo otros 12 títulos en dobles.

1985 Tokio. Final vs. Linda Gates (6-3, 6-4) 1986 Buenos Aires. Final vs. Arantxa Sánchez Vicario (6-1, 6-1) 1987 Tokio Pan Pacific. Final vs. Manuela Maleeva (6-4, 7-6 (6))) 1987 Brighton. Final vs. Pam Shriver (7-5, 6-4) 1987 Buenos Aires. Final vs. Isabel Cueto (6-0, 6-2) 1988 Boca Ratón. Final vs. Steffi Graf (2-6, 6-3, 6-1) 1988 Roma. Final vs. Helen Kelesi (6-1, 6-7 (4), 6-1) 1988 Montreal. Final vs. Natasha Zvereva (6-1, 6-2) 1988 Masters-Nueva York. Final vs. Pam Shriver (7-5, 6-3, 6-2) 1989 Miami. Final vs. Chris Evert (6-1, 4-6 , 6-2) 1989 Amelia Island. Final vs. Steffi Graf (3-6, 6-3, 7-5) 1989 Roma. Final vs. Arantxa Sánchez Vicario (6-2, 5-7, 6-4) 1989 Filderstadt. Final vs. Mary Joe Fernández (7-6 (5), 6-4) 1990 Boca Ratón. Final vs. Jennifer Capriati (6-4, 7-5) 1990 US Open. Final vs. Steffi Graf (6-2, 7-6 (4)) 1991 Tokio. Final vs. Martina Navratilova (2-6, 6-2, 6-4) 1991 Boca Ratón. Final vs. Steffi Graf (6-4, 7-6 (6)) 1991 Hilton Head. Final vs. Leila Meskhi (6-1, 6-1) 1991 Amelia Island. Final vs. Steffi Graf (7-5, 7-6 (3)) 1991 Roma. Final vs. Monica Seles (6-3, 6-2) 1992 Sydney. Final vs. Arantxa Sánchez Vicario (6-1, 6-1) 1992 Tokio. Final vs. Martina Navratilova (6-2, 4-6, 6-2) 1992 Hilton Head. Final vs. Conchita Martínez (6-1, 6-4) 1992 Amelia Island. Final vs. Steffi Graf (6-2, 1-6, 6-3) 1992 Roma. Final vs. Monica Seles (7-5, 6-4) 1994 Masters-Nueva York. Final vs. Lindsay Davenport (6-3, 6-2, 6-4) 1995 Sydney. Final vs. Lindsay Davenport (6-3, 6-4)

Qué es de la vida de Gabriela Sabatini: cómo está hoy

A los 51 años de edad, Gabriela Sabatini tiene una vida lejos de la Argentina, aunque cada tanto suele visitar Buenos Aires a familiares y amigos. Actualmente, la famosa extenista vive en Zürich (Suiza), donde practica deporte de manera cotidiana y principalmente ciclismo, y también viaja mucho a Miami (Estados Unidos), donde tiene un departamento. Habitualmente, a "Gaby" se la ve en diversas famosas competencias de tenis a la que es invitada por los organizadores. Por otra parte, cuenta con una marca de perfume que también la mantiene ocupada.