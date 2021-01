Quién es y cómo juega al tenis Andanin, la hija de Guillermo Vilas

Uno de los secretos mejor guardados en la familia de Guillermo Vilas es su hija Andanin Vilas. Durante el último año, con la presentación del documental del ex tenista, se supo más de su vida. En este último tiempo, además, ella misma comenzó a abrirse a los medios de comunicación y habló en una entrevista.

En una charla, la joven de 17 años habló sobre cómo es la actualidad de su vida en Montecarlo junto a su papá y además sobre lo que piensa con respecto a su futuro. En principio, en charla con el ciclo #ManoAManoTeve, Andanin contó que "no sabía hablar español" pero que siempre habló perfecto "inglés, francés y tailandés". A lo largo de la entrevista contó cómo desde hace varios años decidió cambiar su lugar de residencia, junto a su padre, para poder darlo algo de impulso a su carrera de tenística.

Si bien, actualmente no tiene ranking de la WTA, Andanin tiene una carrera tenística a la que se le puede llamar prometedora. Hija del mejor jugador argentino de todos los tiempos, siempre estuvo guiada por los secretos de su papá. “Me obligaba a jugar con el revés a una mano y de zurda. Era rarísimo. Yo no podía. Ahora juego todo lo distinto a lo que él me quiso enseñar”, aseguró.

Andanin Vilas, actualmente, pega el revés con las dos manos, tiene buen drive y un tipo de golpe bastante diferente a lo que su padre le había enseñado. Lejos del efecto furioso que su padre ejercía dentro de la cancha, Andanin es de peloteos más cortos y mayor posición de ataque. Sin embargo, más allá de sus intentos, no hay registros de partidos en los últimos años aunque sigue intentando.

No obstante, tiene una crítica para su padre justamente por este nivel: "Creo que fui la que más duró con mi papá como entrenador. De vez en cuando teníamos roces porque a mí no me salían las cosas pero él quería que lo haga sí o sí. Me empujaba a hacerlo por mi bien. La exigencia Vilas se hereda. Ahora tengo algunos problemas con mis golpes porque cambié de país, de entrenadores. Mi tenis ahora bajó un poquito de nivel a cuando era más chica, pero estoy esperando para subirlo de vuelta".