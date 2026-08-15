Delantera española Hermoso cierra ciclo con Tigres UANL de México

La delantera española Jenni Hermoso cerró el sábado su etapa como jugadora del club ‌Tigres UANL donde ‌conquistó el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano y el campeón de campeonas un año antes.

Hermoso, de 36 años, fue fichada por el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2024, procedente de Pachuca de México, país al que llegó en ​2022.

"Hay una frase ⁠que dice crecer es aprender a despedirse, para ‌mí nunca va a ser un ⁠adiós, va a ser un ⁠hasta pronto porque tengo clarísimo que una parte de mi vida se queda aquí en México, se queda ⁠aquí en Tigres. Me voy muy feliz por ​todo lo que he vivido, pero ‌a la vez también triste ‌porque no me gusta despedirme, pero teniendo muy ⁠claro que esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida", dijo Hermoso en un video publicado por Tigres en ​sus redes ‌sociales.

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"He aprendido aquí que la felicidad abarca muchísimo y lo que me ha hecho México es estar tranquila. Me ha dado mucha paz en todo lo que hago”, apuntó.

Hermoso, quien ⁠ganó con su selección la Copa del Mundo en 2023, estuvo en el centro del escándalo protagonizado por el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien fue declarado culpable de agresión sexual por besar a la jugadora sin su consentimiento tras la ‌victoria de España en el Mundial que se realizó en Sídney.

Hermoso ha jugado en los clubes españoles Rayo Vallecano, Barcelona y Atlético de Madrid. En Suecia militó con el Tyresö FF, y en Francia con el ‌Paris Saint-Germain.

"Aterrizaste en San Nicolás como Campeona del Mundo. Aquí conquistaste la Liga MX Femenil y el Campeón de ‌Campeonas. Gracias por ⁠tu entrega y profesionalismo con La U. ¡Te deseamos todo el éxito en lo ​que venga, Jenni! Siempre serás una Amazona, Jenni. ¡Gracias!", publicó Tigres en sus redes sociales.

Reportes de prensa señalan que Hermoso regresará al Atlético de Madrid.

Con información de Reuters