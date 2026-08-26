El defensor de Argentinos Juniors, Francisco Álvarez, se refirió a las versiones que lo vinculan como posible refuerzo de Boca Juniors en el mercado de pases. Durante una entrevista con el programa F12 emitido por ESPN, el futbolista aclaró cuál es su situación real ante la constante circulación de noticias sobre su futuro deportivo.

En medio de los trascendidos periodísticos y las especulaciones en redes sociales, el zaguero central buscó bajar el tono de las versiones y aseguró que hasta el momento no existió ningún contacto directo ni propuesta formal por parte de la dirigencia del club de la Ribera para sumarlo al plantel profesional.

La postura de Francisco Álvarez ante el interés de Boca

Al ser consultado sobre si los sondeos continuaban sin concretarse, el jugador explicó cómo vive la repercusión pública de las últimas semanas. "Se habla mucho, la verdad. Me mandan todo el tiempo todas las noticias que salen, todo lo que sale en redes, pero la verdad que conmigo no se han comunicado. Sinceramente, no estoy enterado de nada", remarcó Francisco Álvarez.

Asimismo, el futbolista desmintió de manera categórica que hayan existido gestiones formales avanzadas para concretar su salida del conjunto de La Paternal en este período. "Dicen que hubo oferta, no hubo nada, así que bueno, nada, acá disfrutando de este club, tratando de hacer lo mejor por Argentinos, que es donde estoy. Después no sé cómo estará todo, la verdad que no estoy enterado de nada", detalló durante la conversación televisiva.

El presente en Argentinos Juniors y el orgullo por el rumor

Más allá de desmentir cualquier tipo de avance formal, el zaguero valoró que una institución con la trascendencia de Boca Juniors pose la mirada sobre su rendimiento en la Liga Profesional. En ese sentido, reconoció el impacto personal de las versiones: "La verdad que estoy tranquilo. Si es así, lo dije el otro día, es un orgullo que suene mi nombre en ese club".

Para concluir, el defensor reafirmó su compromiso con el día a día en Argentinos Juniors y destacó su serenidad para afrontar este tipo de situaciones mediáticas. "Soy bastante tranquilo y eso no me mueve, la verdad", concluyó Francisco Álvarez al cerrar su análisis sobre el momento que atraviesa en su carrera.