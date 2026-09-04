"Dame el fuego de tu gol": la insólita versión de Sandro que cantó Bambino Pons

El histórico relator de la Premier League en Argentina, Bambino Pons, protagonizó un divertido momento al aire durante la última emisión del programa F90 por la pantalla de ESPN. Al acercarse al estudio del ciclo para compartir un saludo con el exfutbolista e invitado Christian Bassedas y dialogar con el conductor Sebastián El Pollo Vignolo, el narrador sorprendió a los integrantes de la mesa al adelantar la nueva canción que diseñó para su trabajo en las transmisiones de fútbol internacional.

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Fiel a su tradicional e inconfundible estilo de ponerle música a las anotaciones en los encuentros europeos, Pons detalló que ideó una adaptación basada en una famosa obra de Sandro. La rima fue concebida ante un eventual tanto del mediocampista Ezequiel Palacios, en el marco de la previa del cruce entre Liverpool e Ipswich Town que le tocaba relatar.

Frente a las preguntas de Vignolo sobre los compromisos de la grilla, el relator no dudó en entonar los versos en vivo y a capela: "Soy madera que ya no se enciende, si no tengo tu mirar. Dame pala, dame, dame pala, dame pala, dame, dame pala, dame pala, dame, dame pala, dame el fuego de tu gol", cantó con sus clásicos ademanes y gestos de apoyo.

Festejos y risas compartidas en el estudio

La espontánea demostración desató una inmediata ovación y carcajadas en todo el piso. Tanto el conductor como los panelistas e invitados presentes acompañaron el cierre del tema batiendo palmas y repitiendo al unísono el clásico apodo del relator: "¡Eso, Bambi! ¡Bambi! ¡Bambi!", celebraron en medio del clima festivo.

Durante el distendido momento televisivo también surgieron referencias hacia otros nombres y protagonistas como Julio Enciso, mientras los integrantes del ciclo repasaban diversas cuestiones del fútbol internacional y local. De esta forma, Pons ratificó una vez más su sello distintivo al fusionar música popular, entretenimiento y relatos deportivos en la pantalla chica.