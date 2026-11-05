Cuántos títulos tiene Argentinos Juniors en su historia: la tabla completa de trofeos locales e internacionales

Argentinos Juniors es uno de los clubes históricos del fútbol argentino y cuenta con un palmarés que incluye conquistas nacionales e internacionales. Fundado el 15 de agosto de 1904, el Bicho de La Paternal construyó una identidad futbolística reconocida por su tradición formadora y por haber sido la cuna de grandes figuras, entre ellas Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Fernando Redondo, Claudio "Bichi" Borghi y Esteban Cambiasso.

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Al margen de luchar hasta el final por el Torneo Clausura 2026, su recorrido tanto doméstico como en el exterior incluye nueve campeonatos en total. Presidido actualmente por Cristian Malaspina, el "Tifón" se instaló en las últimas temporadas como uno de los cuadros más competitivos de la mano de su entrenador joven Nicolás Diez.

A lo largo de su historia, Argentinos consiguió cinco títulos oficiales. Su vitrina incluye tres campeonatos de Primera División, dos conquistas internacionales. Aunque también hay que sumar cuatro títulos correspondientes a las categorías de ascenso.

El logro más importante de su historia llegó en 1985, cuando conquistó la Copa Libertadores de América. El equipo dirigido por José Yudica derrotó a América de Cali en una definición por penales disputada en Asunción y consiguió por primera vez la máxima competencia continental. Aquella consagración le permitió disputar la Copa Intercontinental frente a Juventus, aunque cayó por penales.Un año después, en 1986, Argentinos volvió a celebrar a nivel internacional al conquistar la Copa Interamericana. El equipo argentino venció a Defense Force de Trinidad y Tobago y sumó otro trofeo a su historia.

El Bicho campeón de América.

En el ámbito local, el Bicho consiguió tres campeonatos de Primera División: el Torneo Metropolitano 1984, el Torneo Nacional 1985 y el Torneo Clausura 2010. Este último tuvo un sabor especial porque llegó en la última fecha, tras vencer a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Además, el club obtuvo cuatro campeonatos en las categorías de ascenso, que fueron fundamentales para su crecimiento y regreso a la máxima división del fútbol argentino.

Todos los títulos de Argentinos Juniors en su historia

Títulos nacionales de Primera División (3):

Torneo Metropolitano 1984.

Torneo Nacional 1985.

Torneo Clausura 2010.

Títulos internacionales (2):

Copa Libertadores 1985.

Copa Interamericana 1986.

Títulos de ascenso (4):

Segunda División 1940.

Primera División B 1955.

Primera B Nacional 1997.

Primera B Nacional 2017.

El palmarés de Argentinos Juniors en números: