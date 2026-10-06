Cuántos hijos tiene Pablo Aimar, ayudante de campo de Scaloni en la Selección Argentina

Pablo Aimar es una de las figuras más respetadas de la Selección Argentina. El exmediocampista de River y Valencia, entre otros clubes, fue una pieza fundamental del cuerpo técnico de Lionel Scaloni durante el proceso que llevó a la Argentina a conquistar la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y otros títulos internacionales.

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A diferencia de lo que ocurre con otros integrantes del seleccionado, Aimar siempre procuró mantener su vida personal alejada de las cámaras. Sin embargo, algunos datos de su familia trascendieron con el paso de los años. El cordobés tiene cuatro hijos: Agustín, Sara, Juana y Eva, fruto de su relación con Ana Belén Ordóñez.

Quiénes son los hijos de Pablo Aimar

Aimar y Ordóñez tienen cuatro hijos: Agustín, Sara, Juana y Eva. Los cuatro nacieron en Europa durante los años en los que el exjugador desarrolló buena parte de su carrera profesional. Los dos mayores nacieron en España, mientras que las dos hijas menores nacieron en Portugal.

La familia acompañó así distintas etapas de la carrera de Aimar, quien jugó en clubes como Valencia y Benfica antes de regresar al fútbol argentino. Después de su retiro profesional en 2018, el cordobés empezó a consolidarse en una nueva faceta: la de entrenador y formador.

Pablo Aimar y Ana Belén Ordóñez: qué se sabe de su relación

Aimar y Ana Belén Ordóñez se casaron en 2001. Sin embargo, existen pocos datos públicos sobre su relación, en línea con la decisión del exfutbolista de mantener su intimidad lejos de la exposición mediática.

En 2023, Aimar tuvo que salir a desmentir un rumor que lo vinculaba con una mujer que había sido protagonista de una publicación viral en redes sociales. En ese momento, el integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina afirmó que no tenía relación con esa persona y aclaró que tampoco estaba saliendo con nadie.

Pablo Aimar.

La precisión resulta importante porque, con el paso de los años, distintos rumores fueron vinculando sentimentalmente a Aimar con otras mujeres del ámbito público.

El rumor que vinculó a Pablo Aimar con Sofía Martínez

Uno de los rumores más recientes involucró a Sofía Martínez, periodista deportiva que tuvo una gran exposición durante la cobertura de la Selección Argentina. La versión comenzó a circular con fuerza después de la Copa América 2024 y se trasladó de las redes sociales a distintos programas y espacios de espectáculos.

Sin embargo, la propia periodista fue contundente al referirse al tema. Según consignó El Destape, Martínez calificó la versión como “completamente falsa” y aseguró que no sabía de dónde había surgido. También cuestionó la facilidad con la que se difundían versiones sobre su vida privada.

El perfil reservado del exjugador contrasta con la enorme exposición que adquirió desde que integra el cuerpo técnico de Scaloni. Aimar, que alguna vez fue considerado uno de los futbolistas más talentosos de su generación, terminó convirtiéndose también en una figura central de la Selección campeona del mundo, aunque siempre procuró que el protagonismo quedara dentro de la cancha.