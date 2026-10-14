Cuántos hijos y nietos tuvo Jorge "Roña" Castro, histórico boxeador argentino

El deporte argentino está de luto tras la confirmación de la muerte de Jorge Fernando "Roña" Castro a los 59 años de edad. El histórico excampeón mundial de boxeo sufrió una descompensación en la madrugada de este miércoles 14 de octubre. A lo largo de su vida, Castro se convirtió en una figura icónica y querida por el pueblo argentino, caracterizado por su carisma, solidaridad, sus gestas sobre el cuadrilátero y su compromiso social.

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La numerosa familia de Jorge "Roña" Castro: cuántos hijos y nietos tuvo

Detrás de la fama del boxeador existe una de las familias más numerosas del espectáculo local. Jorge Castro tuvo 15 hijos con distintas parejas y con edades que van desde los 16 años hasta los 42. Además, tuvo un total de 14 nietos. Con el paso de los años, Castro buscó construir una relación cercana con los diferentes miembros de su familia, a quienes definía como sus "amigos".

En sus últimas apariciones televisivas, el exdeportista contaba entre risas las dinámicas que construyó con el grupo: confesaba que le costaba acordarse de todas las fechas de cumpleaños o de los nombres, tanto de sus hijos como de sus nietos, e incluso relataba que había tenido dos hijos que se llevaban apenas unos meses de diferencia. "Tengo quince hijos. Con la misma cosa mía, pero con distinta mujer”, comentó en diálogo con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece) a mediados de septiembre de 2026. Y agregó: "Si vos me decís, no sé los nombres de mis hijos, imaginate los de mis nietos, menos. No me acuerdo los nombres de todos". Estas peculiaridades le dificultaban las relaciones. Tras haber estado casado siete veces en su vida, en la actualidad se encontraba conviviendo con su pareja Noelia, en Morón.

El boxeador Jorge Roña Castro. (Crédito de foto: La Capital / Andrés César Mancin)

Una carrera dentro y fuera del ring

Jorge Castro construyó una huella en la sociedad a base de coraje y temple. Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, debutó profesionalmente a finales de los años '80 y alcanzó la cúspide de su carrera el 12 de agosto de 1994, cuando se coronó campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer a Reginald Johnson. Sin embargo, la pelea que lo convirtió en leyenda eterna fue la defensa del título en Monterrey ante John David Jackson en diciembre de ese mismo año. En esa contienda, al borde del KO y con el rostro bastante lastimado, sacó un inolvidable zurdazo que noqueó a su rival en lo que se recuerda como una de las remontadas más épicas de la historia de la disciplina.

Tras retirarse en 2007, el "Roña" se mantuvo en el afecto de la gente participando en diversos programas de televisión y dedicando parte de su tiempo a sostener comedores comunitarios para ayudar a los sectores más postergados.