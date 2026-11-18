El campeonato 2026 del TC2000 ya entró en su etapa decisiva. Después de diez fechas disputadas, todavía quedan dos competencias en el calendario y Matías Rossi llega como líder, perseguido principalmente por Franco Vivian y Emiliano Stang.

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La 11ª y penúltima fecha se disputará el 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Será el regreso de la categoría a ese circuito después de 20 años.

Después llegará el cierre definitivo: el Gran Premio Coronación se correrá el 12 y 13 de diciembre en el Autódromo Oscar Cabalén, ubicado en Alta Gracia, Córdoba. Será la 12ª y última fecha de la temporada.

Cómo se define al campeón del TC2000

El sistema tiene una particularidad importante: no necesariamente es campeón quien termine el año con más puntos brutos acumulados.

El reglamento 2026 mantiene el sistema de dos descartes. Para establecer la clasificación definitiva, cada piloto debe eliminar los puntos correspondientes a sus dos peores eventos de la temporada. El descarte comprende el evento completo y no solamente la carrera final.

Hay una excepción fundamental: la última fecha no puede descartarse.

Además, para obtener el campeonato, el piloto debe haber participado de los últimos tres eventos, salvo situaciones excepcionales contempladas reglamentariamente. El campeón será quien termine con la mayor cantidad de puntos una vez aplicados los descartes.

Eso hace que las cuentas puedan cambiar incluso aunque un piloto aparentemente tenga más unidades en la tabla general.

Cómo está el campeonato antes de Olavarría

Después de la carrera de General Roca, la tabla acumulada sin aplicar definitivamente los descartes quedó encabezada por:

1. Matías Rossi — 180 puntos



2. Franco Vivian — 149 puntos



3. Emiliano Stang — 138 puntos



4. Lucas Carabajal — 105 puntos



5. Gabriel Ponce de León — 102 puntos

La clasificación oficial publicada por el TC2000 mantiene a Rossi, piloto de Toyota, con 31 puntos de ventaja sobre Vivian, representante de Chevrolet.

Pero al aplicar provisionalmente los dos descartes, la situación cambia: Rossi queda con 168 puntos, Vivian conserva 149 y Stang aparece con 127.

Rossi podría ser campeón antes de la última carrera

Hay otro detalle importante: el título podría quedar decidido antes del Gran Premio Coronación.

Con el formato regular utilizado actualmente, una fecha reparte hasta 32 puntos entre clasificación y carrera: 12 para quien consigue el máximo puntaje en clasificación y 20 para el ganador de la final.

Por ese motivo, si después de Olavarría Rossi consigue una diferencia superior a 32 puntos —considerando los descartes— sobre todos sus perseguidores, llegará matemáticamente consagrado a Alta Gracia.

Actualmente, los únicos tres pilotos que conservan posibilidades matemáticas bajo ese formato son Matías Rossi, Franco Vivian y Emiliano Stang.

El objetivo de Rossi tiene además un valor histórico: busca su séptimo campeonato de TC2000, resultado que le permitiría igualar a Juan María Traverso como máximo campeón de la categoría.

Así, el TC2000 2026 terminará oficialmente el domingo 13 de diciembre en el Oscar Cabalén, pero la pelea por el título podría quedar resuelta tres semanas antes, cuando la categoría visite Olavarría.