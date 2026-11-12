Cuándo es la próxima carrera del Turismo Carretera: día, hora y lugar

El Turismo Carretera se prepara para disputar una de las carreras decisivas de la temporada 2026. La próxima presentación será el domingo 15 de noviembre, cuando la categoría regrese al Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, después de 14 años de ausencia.

{{{htmlAmp}}}

La competencia corresponderá a la 14ª fecha del campeonato y será además la cuarta y anteúltima carrera de la Copa de Oro, por lo que comenzará a definir buena parte de la pelea por el título antes del cierre de la temporada en La Plata.

La actividad principal del domingo tendrá uno de sus momentos más importantes a las 14:00, horario en el que está prevista la largada de la final del Turismo Carretera.

Día, hora y lugar de la próxima carrera del TC

La próxima final del Turismo Carretera será:

Día: domingo 15 de noviembre de 2026



Hora: 14:00



Lugar: Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto



Ciudad: Río Cuarto, Córdoba

El escenario cordobés vuelve de esta manera al calendario de la categoría después de una extensa ausencia. La última presentación del TC en este circuito había sido en 2012.

Para esta edición habrá 51 pilotos inscriptos, en una fecha que compartirá actividad con el TC Pista y la Fórmula 3 Metropolitana.

Los horarios del fin de semana

La actividad oficial comenzará el sábado 14 de noviembre. El primer entrenamiento del Turismo Carretera está previsto desde las 10:10, mientras que el segundo comenzará a las 12:05.

La clasificación será uno de los grandes atractivos de la jornada del sábado y arrancará a las 16:03.

El domingo será el turno de las series. La primera comenzará a las 10:55, la segunda a las 11:20 y la tercera a las 11:45.

Finalmente, a las 14:00 se pondrá en marcha la carrera principal.

Una fecha clave para la Copa de Oro

La llegada a Río Cuarto será especialmente importante porque quedarán solamente dos carreras para terminar el campeonato.

Julián Santero llega a la competencia como líder virtual de la Copa de Oro, con 116,5 puntos, mientras que Facundo Chapur aparece detrás con 100,5 unidades.

Después de Río Cuarto, al calendario 2026 del Turismo Carretera le quedará únicamente la definición del domingo 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, ubicado en La Plata, Buenos Aires.

Antes de esa definición, todas las miradas estarán puestas en Córdoba: el Turismo Carretera vuelve a Río Cuarto después de 14 años y lo hace en uno de los momentos más importantes de la lucha por el campeonato.