Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la F1: día, hora y lugar

Después del Gran Premio de São Paulo, Franco Colapinto ya se prepara para su próxima presentación con Alpine en la Fórmula 1. La siguiente parada del calendario será el espectacular Gran Premio de Las Vegas, que se disputará durante el fin de semana del 19 al 21 de noviembre en Estados Unidos.

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La carrera tendrá una particularidad importante para los fanáticos argentinos: debido a la diferencia horaria, aunque en Las Vegas la competencia comenzará el sábado 21 por la noche, en Argentina ya será la madrugada del domingo 22 de noviembre.

La largada está programada para la 1:00 de la madrugada, hora argentina. En Las Vegas, en cambio, serán las 20:00 del sábado.

Día, hora y lugar de la próxima carrera de Colapinto

La próxima carrera de Franco Colapinto será:

Día: domingo 22 de noviembre de 2026 en Argentina



Hora: 1:00



Carrera: Gran Premio de Las Vegas



Circuito: Las Vegas Strip Circuit



Lugar: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Será la 21ª fecha del campeonato 2026 y una de las últimas oportunidades de la temporada para Colapinto y Alpine, ya que después de Las Vegas solamente quedarán los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi.

Cómo es el circuito de Las Vegas

El Las Vegas Strip Circuit es uno de los escenarios más particulares de toda la Fórmula 1. Se trata de un trazado callejero que recorre algunas de las avenidas más famosas de la ciudad estadounidense y atraviesa el famoso Las Vegas Strip.

El circuito tiene 6,201 kilómetros de extensión, 17 curvas y la carrera está prevista a 50 vueltas, para completar una distancia total de aproximadamente 309,958 kilómetros.

Una de sus características principales son las largas rectas, que permiten alcanzar velocidades muy elevadas. Además, la competencia se desarrolla de noche, rodeada por las luces de los hoteles y casinos de Las Vegas.

El circuito forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2023 y se convirtió rápidamente en uno de los eventos más llamativos del campeonato.

Todos los horarios para Argentina

La actividad de Franco Colapinto comenzará varios días antes de la carrera.

La primera práctica será el jueves 19 de noviembre a las 21:30, mientras que la segunda comenzará a la 1:00 del viernes 20.

La tercera práctica está prevista para el viernes a las 21:30 y la clasificación comenzará a la 1:00 del sábado 21 de noviembre, siempre tomando como referencia el horario argentino.

El momento más importante llegará durante la madrugada del domingo: a la 1:00, Colapinto largará el Gran Premio de Las Vegas con el Alpine A526.

Después de esta presentación quedarán solamente Qatar, del 27 al 29 de noviembre, y Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, para cerrar la temporada 2026 de la Fórmula 1.