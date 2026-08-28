Cuándo juega Messi con Inter Miami vs. Montreal por la MLS: dónde ver en vivo a qué hora es

Inter Miami afrontará una nueva jornada de la MLS con la necesidad de cortar una racha negativa que encendió las alarmas en el equipo de Lionel Messi. El conjunto de Florida atraviesa un momento irregular y acumula cuatro partidos consecutivos sin victorias, una situación que lo alejó de la pelea por el liderazgo de la Conferencia Este. El próximo desafío será ante CF Montreal.

Las Garzas llegan después de una derrota por 2-1 frente a Toronto FC, en un partido en el que Messi volvió a marcar, pero no pudo evitar una nueva caída de su equipo. A pesar del mal presente, Inter Miami continúa en los primeros puestos de su conferencia, con 39 puntos. El objetivo inmediato será recuperar confianza y volver a sumar de a tres en una etapa decisiva de la temporada.

Cuándo juegan Inter Miami y CF Montreal: hora y por dónde ver

El partido se jugará este sábado 29 de agosto a las 20:30 (hora de Argentina) y podrá ser visto a través de la aplicación Apple TV.

Habemus nuevo entrenador en Inter Miami

El encuentro ante CF Montreal también estará marcado por una transición en el banco de suplentes. Ángel Guillermo Hoyos todavía conduce al equipo de manera interina, pero Inter Miami ya acordó la llegada de Cristian “Kily” González como nuevo entrenador. El argentino reemplazará a Hoyos, quien asumió el cargo en abril tras la salida de Javier Mascherano.

Leo Messi junto a Luis Suárez palpitan este cruce.

Sin embargo, el cambio no será inmediato. González todavía debe completar los trámites necesarios para obtener el permiso de trabajo en Estados Unidos, por lo que Hoyos continuará al frente del equipo durante este período de transición. De hecho, el próximo partido ante Montreal tendrá una particularidad: el actual entrenador no podrá estar en el banco porque fue suspendido por un encuentro por la MLS debido a reiteradas infracciones vinculadas al inicio tardío de los partidos.

La llegada del Kily representa una apuesta fuerte de la dirigencia para intentar cambiar el rumbo deportivo. El exjugador de la Selección argentina se encontraba sin club desde octubre de 2025, cuando finalizó su ciclo en Platense, y ahora tendrá el desafío más importante de su carrera como entrenador: conducir a un plantel encabezado por Messi y con figuras de jerarquía internacional.

Cómo ver los partidos de Lionel Messi en Inter Miami

Para ver todos los partidos de Messi con Inter Miami es necesario contar con una suscripción a Apple TV. A partir de la temporada 2026, todos los encuentros de la MLS, incluidos los de la temporada regular, los playoffs, la MLS Cup, la Leagues Cup, el All-Star Game y la Campeones Cup, están incluidos dentro del servicio sin necesidad de contratar el antiguo MLS Season Pass por separado.