Cuándo es el GP de España de la F1: fechas, horarios y dónde ver en vivo por TV en Argentina

La Fórmula 1 dejó atrás un Gran Premio de Italia que tuvo todos los condimentos en Monza. Kimi Antonelli protagonizó una remontada espectacular y, después de largar desde el fondo de la grilla, consiguió quedarse con la victoria en territorio italiano. El piloto de Mercedes ratificó así su gran momento y llegará a la próxima fecha como líder del campeonato.

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La carrera también dejó buenas noticias para Franco Colapinto. El argentino completó un Gran Premio intenso, con una remontada que le permitió recuperar terreno después de algunos inconvenientes y terminar en el noveno puesto. De esta manera, el piloto de Alpine volvió a sumar puntos y buscará repetir una buena actuación en la próxima cita del calendario.

Cuándo se corre el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 8.30 - 09.30 horas.

Práctica 2: 12 - 13 horas.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 7.30 a 8.30 horas.

Clasificación: 11 a 12 horas.

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10 horas.

Dónde ver el GP de Madrid

La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

El regreso del GP de Madrid a la F1

El Gran Premio de España tendrá un atractivo adicional: la Fórmula 1 volverá a correr en Madrid después de 45 años. La última competencia de la máxima categoría en la capital española se disputó en el circuito del Jarama, que dejó de formar parte del calendario después de la temporada 1981. Ahora, la ciudad recuperará su lugar en el Mundial con un escenario completamente renovado.

Franco Colapinto con Alpine.

El Madring será uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El circuito cuenta con 5,416 kilómetros de extensión, 22 curvas y una carrera prevista a 57 vueltas. Además, el trazado combina sectores urbanos y permanentes y presenta zonas en las que los monoplazas podrán alcanzar velocidades cercanas a los 340 kilómetros por hora.

El estreno del circuito madrileño representará un desafío para todos los pilotos, ya que ninguno tendrá experiencia previa en una carrera de Fórmula 1 sobre este trazado. Para Colapinto, será una nueva oportunidad de continuar sumando puntos después del noveno puesto conseguido en Monza y de consolidar su rendimiento con Alpine.