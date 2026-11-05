Cuándo es la Copa Potrero 2026: fecha y equipos participantes

La Copa Potrero 2026 ya tiene fecha de inicio, grupos definidos y varias figuras confirmadas para una nueva edición del torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero. La competencia se disputará del 14 al 23 de noviembre, en Ciudad Universitaria, y contará con la participación de 40 equipos que buscarán quedarse con el título y los importantes premios económicos.

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El certamen, que combina fútbol amateur, equipos barriales, ex futbolistas profesionales y personalidades vinculadas al deporte, tendrá su tercera edición con un formato de fútbol 7. Los planteles estarán integrados por entre 14 y 20 jugadores mayores de 18 años, además de sus respectivos entrenadores.

Cuándo se juega la Copa Potrero 2026

La competencia comenzará el sábado 14 de noviembre y finalizará el lunes 23, cuando se dispute la gran final. Los partidos tendrán lugar en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires. La primera fase se desarrollará entre el 14 y el 18 de noviembre. Los ocho ganadores de grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen segundos y terceros deberán disputar un repechaje para completar los 16 clasificados. Los encuentros tendrán dos tiempos de 20 minutos, con cinco minutos de descanso. En semifinales y en la final, cada período será de 25 minutos.

Los jugadores que estarán en la Copa Potrero 2026

La Copa Potrero vuelve al ruedo.

Uno de los principales atractivos del campeonato será la presencia de reconocidos futbolistas y exjugadores profesionales. Entre los nombres confirmados se encuentran:

Mauro Zárate: el ex delantero de Boca y Vélez será uno de los protagonistas.

el ex delantero de Boca y Vélez será uno de los protagonistas. Gonzalo Bergessio: el histórico goleador tendrá participación en el certamen.

el histórico goleador tendrá participación en el certamen. Leonel Vangioni: el exdefensor de River y Newell's volverá a ponerse los botines.

el exdefensor de River y Newell's volverá a ponerse los botines. Mariano Pavone: el exdelantero de Estudiantes y River será parte de la competencia.

el exdelantero de Estudiantes y River será parte de la competencia. Éver Banega: el experimentado mediocampista también figura entre los nombres destacados.

el experimentado mediocampista también figura entre los nombres destacados. José María Basanta: el exdefensor de la Selección argentina y subcampeón del mundo en 2014 jugará para La Farma FC.

Otro equipo que despertará especial atención será GOAT FC, vinculado a Tomás Messi, sobrino de Lionel Messi. El Kun Agüero reconoció que mantiene la ilusión de que el capitán argentino pueda aparecer si el equipo avanza en el torneo, aunque no existe una confirmación de su participación.

Copa Potrero 2026: la lista completa de los 40 equipos participantes

El sorteo determinó la distribución de los conjuntos en ocho zonas de cinco participantes cada una. Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A

El Guayo

Argeave Sports

La Jaula

La Banda de Yoba

Martillazo FC

Grupo B

Mammana FC

Baires

La Farma FC

Villango FC

Universidad de Buenos Aires

Grupo C

La Wilson

Liga Núñez

Social y Deportivo

La Martona

El Kiosco

Grupo D

La Crema

Alto Pasto

Los Eucaliptos

Rayo de Barcelona

Más Fútbol

Grupo E

TAP San Pedro

Mamón

Argentina Streamers

Gadd AFC

GOAT FC

Grupo F

San Alberto

Federación Colombiana

RFC

Nortchamp

Reconquista

Grupo G

La Rosario

GB Sports

Ciclón

FC Biri Biri

Güemes FC

Grupo H