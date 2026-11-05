Cuándo es la Copa Potrero 2026: fecha y equipos participantes

La Copa Potrero 2026 ya tiene fecha de inicio, grupos definidos y varias figuras confirmadas para una nueva edición del torneo organizado por Sergio "Kun" Agüero. La competencia se disputará del 14 al 23 de noviembre, en Ciudad Universitaria, y contará con la participación de 40 equipos que buscarán quedarse con el título y los importantes premios económicos.
El certamen, que combina fútbol amateur, equipos barriales, ex futbolistas profesionales y personalidades vinculadas al deporte, tendrá su tercera edición con un formato de fútbol 7. Los planteles estarán integrados por entre 14 y 20 jugadores mayores de 18 años, además de sus respectivos entrenadores.
MÁS INFO
Cuándo se juega la Copa Potrero 2026
La competencia comenzará el sábado 14 de noviembre y finalizará el lunes 23, cuando se dispute la gran final. Los partidos tendrán lugar en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de Buenos Aires. La primera fase se desarrollará entre el 14 y el 18 de noviembre. Los ocho ganadores de grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen segundos y terceros deberán disputar un repechaje para completar los 16 clasificados. Los encuentros tendrán dos tiempos de 20 minutos, con cinco minutos de descanso. En semifinales y en la final, cada período será de 25 minutos.
Los jugadores que estarán en la Copa Potrero 2026
Uno de los principales atractivos del campeonato será la presencia de reconocidos futbolistas y exjugadores profesionales. Entre los nombres confirmados se encuentran:
- Mauro Zárate: el ex delantero de Boca y Vélez será uno de los protagonistas.
- Gonzalo Bergessio: el histórico goleador tendrá participación en el certamen.
- Leonel Vangioni: el exdefensor de River y Newell's volverá a ponerse los botines.
- Mariano Pavone: el exdelantero de Estudiantes y River será parte de la competencia.
- Éver Banega: el experimentado mediocampista también figura entre los nombres destacados.
- José María Basanta: el exdefensor de la Selección argentina y subcampeón del mundo en 2014 jugará para La Farma FC.
Otro equipo que despertará especial atención será GOAT FC, vinculado a Tomás Messi, sobrino de Lionel Messi. El Kun Agüero reconoció que mantiene la ilusión de que el capitán argentino pueda aparecer si el equipo avanza en el torneo, aunque no existe una confirmación de su participación.
Copa Potrero 2026: la lista completa de los 40 equipos participantes
El sorteo determinó la distribución de los conjuntos en ocho zonas de cinco participantes cada una. Así quedaron conformados los grupos:
Grupo A
-
El Guayo
-
Argeave Sports
-
La Jaula
-
La Banda de Yoba
-
Martillazo FC
Grupo B
-
Mammana FC
-
Baires
-
La Farma FC
-
Villango FC
-
Universidad de Buenos Aires
Grupo C
-
La Wilson
-
Liga Núñez
-
Social y Deportivo
-
La Martona
-
El Kiosco
Grupo D
-
La Crema
-
Alto Pasto
-
Los Eucaliptos
-
Rayo de Barcelona
-
Más Fútbol
Grupo E
-
TAP San Pedro
-
Mamón
-
Argentina Streamers
-
Gadd AFC
-
GOAT FC
Grupo F
-
San Alberto
-
Federación Colombiana
-
RFC
-
Nortchamp
-
Reconquista
Grupo G
-
La Rosario
-
GB Sports
-
Ciclón
-
FC Biri Biri
-
Güemes FC
Grupo H
-
Operativo Panda
-
Picapiedra
-
Las Piedras
-
Morón Sur
-
Parceros JG