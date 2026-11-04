Sorpresa total en la Copa Potrero: qué figura de la política presentó a su equipo

Durante la emisión del programa F90 por la pantalla de ESPN, se llevó a cabo el sorteo oficial de las zonas para una nueva edición de la Copa Potrero. En ese marco, la atención se centró en la reaparición del conjunto denominado La Farma, cuyo representante es el dirigente Ramiro Marra, quien tomó la palabra para dar detalles del plantel que competirá en el certamen.

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El evento contó con la conducción de Sebastián Vignolo y la participación de la periodista Morena Beltrán junto al exfutbolista Sergio Agüero, principal impulsor del torneo amateur. Al momento de la bolilla de La Farma, celebraron el regreso de la escuadra tras su ausencia en la edición anterior y recordaron viejas anécdotas de la competencia.

La divertida anécdota sobre José Basanta

Apenas salió el nombre del equipo, Sergio Agüero rememoró el paso del defensor José Basanta en la primera edición del campeonato y la dura sanción que recibió por una infracción desmedida sobre el campo de juego. El exdelantero de la Selección Argentina relató entre risas lo sucedido en aquel debut accidentado.

"Pegó, el primer partido pegó un patadón en el pecho, me mira y me dice... Le digo, son tres fechas, ¿sabés, no? Y me dice, sí ya sé. Bueno. Listo, se fue Basanta de entrada", relató Sergio Agüero sobre la expulsión del experimentado futbolista con pasado mundialista.

Figuras confirmadas y el origen del nombre

Al recibir el micrófono en el estudio televisivo, Ramiro Marra confirmó que José Basanta volverá a calzarse los botines para defender los colores del elenco. Además, ratificó la incorporación de otro delantero de amplia trayectoria en el fútbol profesional argentino.

"José va a estar jugando. Porque es de Tres Sargentos, el equipo es de Carmen de Areco y Tres Sargentos es el pueblo que está al lado de Carmen de Areco", explicó el representante. De inmediato, agregó sobre la conformación de la delantera: "Y también va a estar Mariano Pavone, que es el primo. Que también es de Tres Sargentos. Va a jugar Mariano también, sí".

Consultado por Sebastián Vignolo sobre el particular nombre que lleva la institución, se reveló la historia que une al club con sus raíces locales: "Porque el equipo se creó adentro de una farmacia, en la puerta de una farmacia, gracias a un farmacéutico del pueblo".

La expectativa por los rivales de zona

En el tramo final de la presentación, se analizó el panorama deportivo y las dificultades que presentará el fixture del torneo de fútbol reducido. Respecto a si le gustaba la conformación del grupo asignado, Ramiro Marra prefirió la cautela ante el nivel de los contrincantes.

"Todavía no, porque no hay tantos equipos, vamos a ver los otros", señaló, para luego calificar a uno de los posibles adversarios de cuidado: "Mammana son muy bravos. Bravos, o sea, bravísimos". De este modo, La Farma selló su retorno al torneo organizado por Sergio Agüero, apostando a nombres con pasado en la alta competencia para dar pelea.