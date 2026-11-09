De qué cuadro es Mateo Retegui: por quién hincha el futbolista

Mateo Retegui tiene una historia particular con los dos clubes más populares del fútbol argentino. Aunque desarrolló parte de su carrera en Boca Juniors, debutó profesionalmente con la camiseta azul y oro y tuvo un paso destacado por Tigre, el delantero tiene una identificación futbolística que sorprende a muchos: es hincha de River Plate. Su fanatismo tiene una explicación familiar y está relacionado principalmente con la influencia de su padre, Carlos Retegui, reconocido entrenador de hockey y simpatizante del Millonario.

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El vínculo de Mateo Retegui con River

El vínculo de Retegui con el fútbol comenzó en las divisiones inferiores de River, donde realizó sus primeros pasos como jugador. Sin embargo, cuando llegó a Novena División, dejó la institución y decidió regresar al hockey, deporte en el que también tuvo participación en las categorías juveniles de la Argentina. Durante esa etapa llegó a integrar Los Leoncitos, el seleccionado juvenil nacional.

Su regreso al fútbol se produjo en 2016, cuando un captador de Boca lo descubrió durante unas vacaciones familiares en Pinamar y lo invitó a incorporarse a las divisiones inferiores del Xeneize. Retegui aceptó la propuesta y comenzó una nueva etapa de formación en el club de la Ribera, pese a mantener su simpatía por River.

Retegui se afianzó en la Selección de Italia.

En Boca completó su desarrollo como futbolista y llegó a entrenarse con el plantel profesional. Su debut en Primera División se produjo el 17 de noviembre de 2018, cuando Guillermo Barros Schelotto lo hizo ingresar en los últimos minutos de la victoria por 1-0 ante Patronato, en La Bombonera.

El paso por otros clubes

Su recorrido por el Xeneize fue breve. Ante la falta de continuidad, salió a préstamo a Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Tigre. Fue en el conjunto de Victoria donde consiguió consolidarse como delantero y comenzó a llamar la atención por su capacidad goleadora.

Uno de los capítulos más particulares de su historia ocurrió en mayo de 2022, cuando Tigre eliminó a River de la Copa de la Liga en el estadio Monumental. Retegui fue protagonista de aquella victoria por 2-1 al convertir uno de los goles del equipo visitante. Así, el futbolista que había comenzado su formación en Núñez y era hincha del Millonario terminó amargando al club de sus amores.

A pesar de su identificación con River, siempre mantuvo una actitud profesional durante su etapa en Boca. Incluso, su padre había expresado públicamente su agradecimiento por la formación que el Xeneize le brindó a su hijo. En 2018, el Chapa había destacado que lo importante era que Mateo fuera feliz jugando al fútbol.

Con el paso de los años, Retegui construyó una carrera internacional que lo llevó a representar a Italia, país con el que disputó la Eurocopa 2024. Su historia reúne una particular combinación: nació futbolísticamente en River, se formó y debutó en Boca, pero su corazón futbolero tiene los colores del Millonario.