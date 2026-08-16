Cristiano Ronaldo dice próximo año podría ser el último para él en el fútbol

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Portugal vs España

Cristiano ​Ronaldo ha avivado los rumores sobre sus planes de retiro tras afirmar que ‌el próximo año ‌será probablemente el último de su carrera como jugador.

El capitán de la selección portuguesa, de 41 años, es uno de los futbolistas más laureados de todos los tiempos, ya que ha ganado importantes trofeos con el Manchester United, ​el Real ⁠Madrid, la Juventus y su actual club, ‌el Al-Nassr, desde que debutó como ⁠profesional con el Sporting ⁠en 2002.

Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, no pudo añadir un título mundial a ⁠su palmarés después de que Portugal quedara ​fuera en el torneo de ‌este año, lo que ‌ha dejado al mayor premio de este ⁠deporte ausente de su vitrina de trofeos.

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"Probablemente este sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", ​dijo Ronaldo ‌a la revista de estilo de vida Vogue en una entrevista publicada el domingo.

El delantero ha marcado 976 goles con los clubes y la selección ⁠durante de una carrera que abarca más de dos décadas.

"Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me resulta difícil quedarme solo con una. Como el fútbol podría dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, ‌no solo de una", dijo.

"Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que ‌nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio".

Ronaldo ‌seguirá jugando ⁠esta temporada en el Al-Nassr, club de la Liga Profesional de Arabia ​Saudita, mientras se acerca al hito de los 1.000 goles en su carrera.

Con información de Reuters