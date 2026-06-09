Costo climático de ampliación del Mundial bajo la lupa ante previsión de alza de emisiones

Imagen de archivo de la cúpula del Science World transformado en una recreación de 360 ​​grados y 40 metros de diámetro de un balón de fútbol antes del Mundial en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

El Mundial arrancará ​este jueves como una celebración de goles, emoción y afición a nivel mundial, pero también se prevé que su impacto climático sea más del doble que el de Qatar 2022, lo que pone de relieve el costo medioambiental de este evento futbolístico en plena expansión.

La mayor huella del ‌torneo, con 48 equipos y sedes repartidas por toda Norteamérica, podría ‌generar 7,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, según estima un informe publicado la semana pasada por la plataforma global de contabilidad de carbono Greenly.

Eso equivale aproximadamente a las emisiones anuales de 1,7 millones de autos, o a las emisiones anuales de Sierra Leona, lo que lo convierte en el Mundial más contaminante jamás celebrado, según académicos y activistas, debido sobre todo a las enormes distancias que recorrerán los equipos, los aficionados y los medios en este formato de tres países y 16 ciudades.

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"Creo que la Copa del Mundo, en teoría, es muy divertida para el deporte y para la visibilidad, pero es perjudicial desde el punto de vista climático", declaró a Reuters la autora y ecologista deportiva Madeleine Orr.

Las cifras subrayan esa preocupación. Los investigadores estiman que hasta el 87% de las emisiones del torneo ​procederán de los desplazamientos —en especial vuelos—, ya que ⁠millones de aficionados recorrerán Norteamérica de un extremo a otro para seguir a sus equipos.

La enorme extensión geográfica del torneo, con distancias de más de 4.000 ‌kilómetros, por ejemplo, entre Vancouver y Miami o México DF, lo hace intrínsecamente más intensivo en carbono que el compacto evento ⁠de Qatar, que fue criticado por la construcción de siete nuevos estadios. Las emisiones de gases ⁠de efecto invernadero de Qatar se calcularon en unas 3,8 millones de toneladas.

Aunque esta vez no se construyeron nuevos estadios, la ampliación a más equipos y la distribución de los partidos por ciudades anfitrionas distantes simplemente desplazó el costo medioambiental global, según David Gogishvili, geógrafo de la Universidad de Lausana.

"Aumentar el número de ⁠equipos y luego situarlos en un país donde primero hay que realizar un viaje significativo para llegar en avión, y luego un viaje significativo ​entre las sedes, vale, estamos eliminando una fuente de impacto medioambiental negativo, pero luego lo estamos aumentando en otra", ‌declaró Gogishvili a Reuters.

Las sedes del Mundial se dividen en tres grupos regionales —Occidental, Central ‌y Oriental— en un esfuerzo por reducir las distancias de desplazamiento. Inglaterra y sus aficionados son los que tienen que soportar la mayor carga ⁠de desplazamientos entre los favoritos, ya que sus tres partidos de la fase de grupos en Dallas, Boston y Nueva Jersey suman casi 2.800 kilómetros.

En la cumbre climática COP26 de las Naciones Unidas celebrada en 2021, la FIFA se comprometió a reducir a la mitad sus emisiones de carbono para 2030 y a alcanzar el cero neto para 2040, como parte del Marco de Acción Climática del Deporte de la ONU. No obstante, no ha fijado un objetivo específico de emisiones de carbono ​para el Mundial.

Gogishvili comparó el ‌organismo mundial del fútbol con el Comité Olímpico Internacional, que "más o menos está cumpliendo el objetivo de reducción" de reducir a la mitad la huella de carbono para 2050. "Al menos van por el buen camino", indicó.

La FIFA declaró que acoge con agrado el escrutinio. "La FIFA y las ciudades anfitrionas están llevando a cabo numerosas iniciativas medioambientales relacionadas con el torneo antes, durante y después del mismo", declaró el organismo en un comunicado a Reuters.

La FIFA destacó el uso de estadios ya existentes, el fomento del uso del transporte público por parte de los ⁠aficionados, la reducción de la dependencia de los generadores diésel y las iniciativas de reciclaje y de lucha contra el desperdicio de alimentos.

ENORME HUELLA

La ampliación supone 16 equipos más, entre los que se incluyen cuatro debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

"Eso es estupendo (para esos países), pero ¿a qué precio?", señaló Orr, autora de "Warming Up: How Climate Change is Changing Sport" ("Calentamiento: cómo está cambiando el clima al deporte").

La competición no solo está creciendo, sino que cómo los aficionados la consumen —a través de múltiples dispositivos y plataformas— también está cambiando. Y ese cambio apunta a una parte de la huella de carbono del torneo que a menudo se pasa por alto: el ecosistema digital que sustenta el deporte moderno.

"La parte de la huella de carbono de la que nunca se habla, pero que es enorme, enorme, enorme, es la huella digital", afirmó Orr.

Las transmisiones, el streaming, los ‌flujos de datos y las plataformas de apuestas requieren un enorme consumo de energía, desde los centros de datos hasta los satélites, pasando por los miles de millones de dispositivos que usan los aficionados para seguir los partidos, explicó el canadiense. El efecto acumulativo es enorme, especialmente en una era de visualización multipantalla.

El Operador Nacional del Sistema Energético del Reino Unido estimó que cada uno de los partidos de la fase de grupos de Escocia e Inglaterra podría suponer un consumo adicional de 600 megavatios de electricidad a nivel nacional, el equivalente a la demanda total de electricidad de Glasgow y Leeds juntas.

"Hay que tener en cuenta que todas las personas que ven ‌los partidos en cualquier lugar del mundo forman parte de esto", dijo Orr. "Y la gran mayoría de ellas lo ven en dos pantallas: lo ven en la televisión y lo siguen en el teléfono".

A diferencia de los vuelos o la construcción de estadios, esas emisiones rara vez se tienen en cuenta en los cálculos oficiales de sostenibilidad. "Cuando pensamos en ‌el impacto de estos eventos, realmente tenemos ⁠que pensar en todo el alcance", señaló.

La FIFA afirmó que se comprometía a integrar la sostenibilidad en el Mundial "guiada por una estrategia integral de sostenibilidad y derechos humanos que se centra en abordar las emisiones, mejorar la eficiencia de los recursos y crear un ​legado positivo en las comunidades anfitrionas".

Gogishvili señaló lo que, en su opinión, es una falta de urgencia por parte del organismo rector.

"Por cierto, me encanta el fútbol", dijo el georgiano, aficionado de toda la vida del Manchester United. "(Pero) está claro que la FIFA no da prioridad a la reducción de su impacto medioambiental negativo (...) Es necesario que se ejerza presión sobre ellos por parte de los medios, los jugadores, las federaciones nacionales, los investigadores, los gobiernos y la ciudadanía".

(Editado en español por Carlos Serrano)