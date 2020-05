El mejor futbolista en actividad, Lionel Messi, se refirió a la crisis generada en el mundo por el coronavirus y reflexionó sobre cómo será el futuro.

En una entrevista con El País Semanal, Messi intentó imaginarse el mundo luego de que pase la pandemia y aseguró que "el fútbol no volverá a ser igual" y aseguró que le genera una "frustración enorme" saber que muchas personas vieron morir a familiares y amigos y “ni tan siquiera pudieron despedirlos”.

"No puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres”, afirmó el jugador. Y agregó: “A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió"

El capitán de la Selección argentina lamentó que "muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera". "Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”, subrayó.