El picante tuit de Flavio Azzaro contra Marcelo Gallardo por su reclamo a la AFA

El periodista Flavio Azzaro apuntó contra el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien criticó la cuarentena obligatoria y apuntó contra la AFA por la falta de protocolos para entrenamientos.

El pasado miércoles, el 'Muñeco' brindó una entrevista a Radio La Red, en la que explotó contra la cuarentena y acusó a los dirigentes del fútbol argentino de mantener un "pacto de silencio". "No tengo deseos de salir con amigos, de comer un asado, o de shopping, tengo deseos de trabajar en lo mío, con los protocolos. Por eso necesitábamos hablar, hubo mucho silencio en este tiempo y eso me generó una gran indignación", apuntó.

Y agregó: "La incertidumbre cada vez cuesta más asimilarla. Pasaron más de 90 días en el cual el futbolista no puede iniciar una actividad. Me hace creer que el fútbol no se va a activar a corto o mediano plazo. Está clarísimo que el fútbol hoy no es imprescindible, sabemos que hay cosas mas importantes como respetarnos entre todos. Pero de ahí a no hacer nada y quedarnos cruzado de brazos me parecía demasiado. Creo que es mejor trabajar en conjunto".

Por supuesto que las declaraciones de Gallardo no pasaron desapercibidas y fueron varias las voces que se alzaron en apoyo y también en contra. Entre ese último grupo se destacó un tuit de Azzaro, que incluso lo convirtió en una de las tendencias de la red social en Argentina.

"Se dieron cuenta que lo de #River (#Gallardo/D’Onofrio) no se debía a la salud. Cuando el riesgo era excesivamente leve, decidieron no jugar; ahora que se transita el pico más alto, quieren empezar a entrenar. Justo cuando la #AFA comunicó no hacerlo hasta la fase 4. De manual", disparó el ex TyC Sports