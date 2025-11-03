Sinner y Alcaraz jugarán un partido de exhibición en Corea del Sur antes del Abierto de Australia

ATP Masters 1000 - Masters de París

ers) -Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugarán un partido de exhibición en Corea del Sur en enero, según anunciaron los organizadores el lunes, mientras los dos mejores jugadores masculinos del mundo aceleran sus preparativos para el Abierto de Australia.

Los jugadores, que han ganado nueve de los últimos diez grandes títulos, disputarán el Hyundai Card Super Match en el Inspire Arena de Incheon el 10 de enero, ocho días antes de que comience el primer Grand Slam del año en Melbourne Park.

La exhibición ha contado anteriormente con algunos de los nombres más importantes del tenis masculino, como Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Pete Sampras, así como con las grandes figuras femeninas Maria Sharapova y Venus Williams.

Los organizadores aún no han dado a conocer los premios en metálico que se ofrecerán en este único partido.

Sinner y Alcaraz se han enfrentado en tres de las cuatro finales de Grand Slam de esta temporada y se vieron las caras en la final por el título del torneo de exhibición Six Kings Slam celebrado el mes pasado en Riad.

Sinner se impuso en esa contienda y se hizo con un premio de 6 millones de dólares.

El italiano también levantó el domingo su primer título en el Masters de París y le arrebató el número uno del mundo al español, que perdió al principio del torneo.

Alcaraz se había aupado al primer puesto tras vencer a Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre, mejorando su récord de enfrentamientos directos contra su rival a 10-5 en partidos oficiales.

Ambos se enfrentaron también en una épica final del Abierto de Francia en junio, en la que Alcaraz se impuso en cinco sets, antes de que Sinner se tomara la revancha en el duelo por el título de Wimbledon un mes después.

Con información de Reuters