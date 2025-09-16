Lanús vs Fluminense por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Lanús buscará escribir un nuevo capítulo en su historia internacional cuando reciba al Fluminense este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Granate tiene la responsabilidad de ser el último representante argentino en pie en la competencia y llegará con envión anímico tras su victoria por 1-0 ante Independiente Rivadavia, buscando repetir las semifinales alcanzadas el año pasado ante un Tricolor que viene irregular en el Brasileirao pero que mostró su mejor versión en el reciente Mundial de Clubes.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Lanús y Fluminense, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Lanús y Fluminense?

El partido entre Lanús y Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará este martes 16 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será el uruguayo Gustavo Tejera.

El conjunto de Mauricio Pellegrino llega a este compromiso con la motivación a tope tras conseguir una importante victoria por 1-0 ante Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura, un triunfo que sirvió para dejar atrás la dura goleada por 3-0 sufrida ante Vélez y la eliminación en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors. Los dirigidos por el técnico rosarino mantienen la ilusión de repetir su excelente campaña del año anterior, cuando lograron meterse entre los mejores cuatro equipos de Sudamérica.

Sin embargo, el Granate deberá afrontar este desafío con una extensa lista de bajas por lesiones que complican el panorama para Pellegrino. Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez quedaron descartados por distintas dolencias, lo que obligará al entrenador a hacer modificaciones en su esquema habitual. A pesar de estas dificultades, el equipo de La Fortaleza demostró carácter al eliminar por penales a Central Córdoba en los octavos de final.

El Lanús tiene la responsabilidad histórica de ser el último representante argentino en esta edición de la Copa Sudamericana, después de las eliminaciones de los demás equipos del país en instancias anteriores. Esta condición especial genera una presión adicional pero también una motivación extra para el plantel, que sabe que tiene en sus manos la posibilidad de mantener viva la ilusión del fútbol argentino en el segundo torneo más importante de Sudamérica.

Por su parte, el Fluminense llega a este encuentro tras una preparación especial, ya que el técnico Renato Gaúcho decidió preservar a sus titulares en la derrota por 1-0 ante Corinthians del último sábado, pensando exclusivamente en este compromiso internacional. El Tricolor atraviesa un presente irregular en el Brasileirao, donde marcha en la mitad de la tabla con apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de liga, pero mantiene su competitividad en los torneos de eliminación directa.

El conjunto carioca viene de eliminar contundentemente a América de Cali en la ronda anterior con un global de 4-1, producto de sendas victorias por 2-1 en Colombia y por 2-0 en Brasil. Además, el Flu logró meterse en las semifinales de la Copa de Brasil tras superar a Bahía con un marcador global de 2-1, demostrando que su irregularidad en el campeonato local no se traslada a las competencias por eliminación directa, donde históricamente rinde mejor.

El ganador de esta serie avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y se enfrentará al equipo que resulte vencedor del mano a mano entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Para el Tricolor, este torneo representa una oportunidad de acercarse al nivel mostrado durante el Mundial de Clubes disputado entre junio y julio, competencia en la que también logró meterse entre los mejores cuatro equipos del mundo.

Formaciones probables de Lanús y Fluminense

Mauricio Pellegrino deberá hacer frente a este compromiso decisivo con varias bajas sensibles que complicarán su planificación táctica. Las lesiones de Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez obligarán al entrenador a buscar alternativas en diferentes sectores del campo, especialmente en el mediocampo donde ha perdido piezas importantes de su esquema habitual.

A pesar de las dificultades, Pellegrino cuenta con jugadores de experiencia como Carlos Izquierdoz en la defensa central, Eduardo Salvio en el ataque y Marcelino Moreno como referente ofensivo. La duda principal pasa por la banda derecha del ataque, donde Dylan Aquino y Alexis Segovia pelean por un lugar en el once inicial. El Granate buscará aprovechar su condición de local y la experiencia internacional adquirida en la campaña del año anterior.

Por el lado del Fluminense, Renato Gaúcho tendrá a disposición prácticamente a todo su plantel titular, ya que decidió preservar a sus figuras en el último partido ante Corinthians. La única baja confirmada es Samuel Xavier, quien se recupera de una lesión muscular grado 2, por lo que Guga ocupará su lugar en el lateral derecho.

El Tricolor podrá contar con la experiencia de Thiago Silva en la defensa central, la creatividad de Agustín Canobbio en el ataque y la veteranía de Fábio bajo los tres palos. Hércules, Martinelli y Nonato formarán el mediocampo, mientras que Kevin Serna y Everaldo acompañarán a Canobbio en el sector ofensivo. La formación será prácticamente la misma que inició la victoria por 2-0 ante Bahía en la Copa de Brasil.

Probable formación de Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

Probable formación de Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Nonato; Kevin Serna, Agustín Canobbio, Everaldo.

Lanús vs Fluminense: Ficha técnica