Partido de River vs. Vélez, por Copa Libertadores: hora, TV en vivo, streaming y posibles formaciones

Vélez Sarsfield recibe a River Plate por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio José Amalfitani. Todo lo que tenés que saber acerca de este encuentro. Hora, TV en vivo, streaming y las posibles formaciones.

El partido de River Plate ante Vélez Sarsfield se jugará este miércoles 29 de junio en el Estadio José Amalfitani por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A partir de las 21:30, y con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, los clubes argentinos van por el primer paso en uno de los cruces más interesantes de la mencionada fase.

Para estar entre los mejores 16 del torneo continental, la "Banda" quedó en primer lugar en el Grupo F dejando atrás a Colo-Colo, Fortaleza y Alianza Lima con 16 puntos. Por otro lado, el elenco de Liniers clasificó en la última fecha venciendo a Estudiantes y se acomodó segundo en la Zona C. El que avance a cuartos se verá las caras con el ganador de Colón y Talleres de Córdoba, que se medirán en la ida desde las 19:15.

Con respecto al presente de Vélez Sarsfield, guardó a varios nombres importantes en el duelo contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional, ya que apuntarán todo a la Copa Libertadores. El entrenador todavía no confirmó el equipo y tiene varias dudas en casi todas las líneas. Las recientes incorporaciones, Leonardo Burián y Walter Bou tienen muchas chances de jugar desde el comienzo, no así el defensor uruguayo Diego Godín, que no estaría entre los titulares.

Marcelo Gallardo por su parte, tampoco definió a todos los jugadores que saltarán al campo de juego del José Amalfitani. Las incógnitas son en defensa y en el mediocampo, ya que existe la posibilidad que Milton Casco regrese al 11 en lugar de Elías Gómez y que Nicolás De La Cruz sea suplente de Esequiel Barco luego de la dolencia que sufrió ante Lanús por el torneo local. El resto de los futbolistas, no cambiarían con respecto al duelo contra el "Granate".

Cómo ver el partido online

Vélez Sarsfield y River Plate se enfrentarán este miércoles en el Estadio José Amalfitani y el encuentro será transmitido por la pantalla de Fox Sports a partir de las 21:30. La opción para verlo por internet por medio de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

Posibles formaciones de Vélez Sarsfield y River Plate

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos o Leonardo Burián; Tomás Guidara o Leonardo Jara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde o Santiago Cáseres y Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora o Walter Bou, Lucas Janson; y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

River Plate: Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco o Elías Gómez; Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz o Esequiel Barco y José Paradela; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)