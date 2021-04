Por el debut en Copa Libertadores, Boca Juniors consiguió una victoria más que importante en Bolivia en un contexto más que complicado. Superó 1-0 a The Strongest, con gol de Sebastián Villa y comenzó el certamen más importante de América con el pie derecho. Repleto de bajas tras la confirmación de varios casos de COVID-19 en el plantel (Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Marcos Rojo), el contacto estrecho de Esteban Andrada, el descanso de Carlos Tevez y la suspensión de Frank Fabra -por la expulsión ante Santos en la edición pasada-, no tuvo grandes problemas para imponerse en el campo de juego.

El equipo de Miguel Ángel Russo jugó un primer tiempo realmente inteligente en la altura de La Paz. Frente a las complicaciones que rodean al estadio y los problemas en la oxigenación que suelen ser comunes en estas latitudes, los futbolistas se mostraron ordenados y expectantes ante un rival flojo. Con los juveniles comandando el mediocampo, Agustín Almendra envió una gran habilitación a Sebastián Villa y en solo seis minutos, tras una gran acción a pura gambeta, el colombiano abrió el marcador para la visita. Compromiso en todas las líneas, inteligencia para aprovechar los momentos y concentración para cometer la menor cantidad de errores posibles fueron las claves para mantenerse arriba.

Ya en el complemento, en tan solo dos minutos, Villa tuvo dos nuevas chances para que Boca siga aumentando la diferencia en Bolivia pero no pudo vencer, por muy poco, al arquero de The Strongest. Más allá de ambas acciones y otras posibilidades de aumentar la diferencia de goles, el segundo tiempo fue un poco más parejo. El local no logró incomodar al arquero Agustín Rossi y a pesar de la altura y la posesión de la pelota, Boca no sufrió. Y además, se llevó tres puntos de oro.

El festejo del delantero colombiano:

Con el gran triunfo del Xeneize en La Paz, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se suben a lo más alto del Grupo C junto a Barcelona de Ecuador. Recordemos que, en el día de ayer, durante su visita a Brasil, los ecuatorianos vencieron al subcampeon Santos por 2-0 y dieron la gran sorpresa de la primera fecha. Ambos suman tres unidades y una diferencia de gol de +2 para Barcelona y +1 para los de La Boca.

En la próxima fecha, programada para el próximo martes 27 de abril, Boca recibirá a Santos en La Bombonera desde las 21.30 hs y Barcelona a The Strongest, el miércoles 28, en Guayaquil. Con la mirada puesta en todos los frentes, el club de la Ribera comienza a pisar fuerte en busca de nuevos títulos.

El gol de Villa: