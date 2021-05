En el estadio Vila Belmiro, donde los de la Ribera ya cayeron hace unos meses por las semifinales del mismo certamen, Boca complicó su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América tras perder por 1-0 contra Santos. Ahora, tras la caída de Barcelona en la altura de La Paz, el grupo se ajustó mucho más y la pelea por los primeros puestos está que arde. Con cuatro partidos disputados, dos victorias y dos derrotas, no termina de afirmarse.

Durante los primeros minutos del encuentro, el partido fue parejo. Ambos equipos tuvieron chances de abrir el marcador y también el juego se vio muy cortado por diferentes faltas, en zonas de peligro y también por la mitad de la cancha. No hubo grandes situaciones de gol salvo a los 41' cuando, tras un pase desde la izquierda y una gran desatención en la defensa del Xeneize, que acumuló hombres en el área pero no marcó, llegó la diferencia: Felipe Jonatan gambeteó a tres jugadores y definió de zurda para vencer a Agustín Rossi.

Ya en la segunda mitad, los errores defensivos se hicieron presentes otra vez en Boca pero Santos no tuvo tanto éxito frente al arco rival. Pocas ideas, poco juego y sin grandes oportunidades, los dirigidos por Miguel Ángel Russo mostraron una pálida versión que preocupa y mucho de cara a lo que viene. No solo por lo que suceda en la fase de grupos por Libertadores sino también pensando en el cruce eliminatorio con River, el próximo domingo en la Bombonera, por la Copa de la Liga Profesional. Hubo una mano de Carlos Izquierdoz en el área, no cobrada por el árbitro.

¿Fue penal para Santos?

Sobre el final, faltando cuatro minutos, Cristian Pavón tuvo una gran acción individual, gambeteó y remató frente a la marca. Se desvió y aún así se fue muy cerca del palo del arquero. Salvo Alan Varela -la gran figura y joya del equipo- y, por momentos, algunos arranques de "Kichan", el desempeño de los dirigidos por Russo no fue nada bueno. En cuatro partidos disputados, Boca sumó 6 unidades producto de dos victorias (The Strongest y Santos) y dos derrotas (Barcelona y Santos).

Con estos resultados y la victoria del equipo boliviano, quedó en tercer lugar por debajo del líder Barcelona (9 pts) y Santos (6 pts y +2 en diferencia de gol). El próximo jueves, desde las 21 hs, recibirá al conjunto ecuatoriano en la Bombonera y si cae, quedará al borde de la eliminación o, por lo menos, dejará de depender de sí mismo para seguir en la lucha por el título. Como si fuera poco, no podrá cuidar titulares ya que el domingo deberá medirse ante River Plate por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Así fue el gol de Santos: