Independiente vs Huracán, por la Copa de la Liga Profesional: hora, TV, dónde verlo y posibles formaciones

El "Globo" necesita una victoria de visitante para tener chances de clasificar a la próxima ronda del torneo local.

Independiente vs Huracán

Independiente vs Huracán

Huracán visita a Independiente a las 16.30 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, con la misión de ganar y esperar resultados para tener chances de clasificar a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Mientras tanto, la realidad del club de Avellaneda es totalmente distinta, ya que busca una victoria para no finalizar último en el Grupo B. Facundo Tello será el árbitro del partido.

El "Globo" sabe que no tiene la tiene fácil para acceder a la próxima fase donde, además de verse obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia, deberá rezar que Aldosivi de Mar del Plata no gane como local ante Arsenal y que Tigre no venza a Boca Juniors. El conjunto de Frank Darío Kudelka se encuentra 6° con 18 puntos, mientras que el "Tiburón" y el "Matador" tienen 20 unidades. Irá con lo mejor que tiene disponible en busca del milagro.

Independiente, por su parte, tiene la oportunidad de zafar del último lugar de la zona con una victoria. Aunque viene de golear entre semana a General Caballero en Paraguay y se encuentra 2° en la Copa Sudamericana, el paso del equipo por la competición local no fue bueno: desde hace 5 encuentros que obtienen los tres puntos. Su derrotero marca 2 partidos ganados, 7 empates y 4 puntos. El entrenador, Sebastián Domínguez, también pone el mejor 11 posible.

Probables formaciones de Independiente vs Huracán

Independiente: Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero y Alan Soñora; Tomás Pozzo, Julián Romero o Leandro Fernández y Damián Batallini. DT: Eduardo Domínguez.

Huracán: Marcos Díaz; Guillermo Soto, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Juan Gauto, Franco Cristaldo, Fabián Henriquez y Rodrigo Cabral; Jhonatan Candia y Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Horario y dónde ver el partido

Independiente y Huracán se enfrentarán desde las 16.30 en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y será transmitido por la pantalla de ESPN Premium. La opción para verlo por internet a través de un celular o computadora, será en la plataforma de Flow para clientes de Cablevisión.

Historial entre ambos

En la historia, el "Rojo" y el "Globo" se enfrentaron en 159 oportunidades. Independiente ganó en 78 oportunidades, Huracán en 48 y empataron 33 veces. una diferencia marcada para los de Avellaneda. La última vez que estos conjuntos se cruzaron fue victoria roja: 1-0 con gol de Alan Soñora.