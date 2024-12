La impresionante chilena que de milagro no terminó en gol de Central Córdoba vs. Vélez La impresionante chilena que de milagro no terminó en gol de Central Córdoba de Santiago del estero ante Vélez Sarsfield, por la final de la Copa Argentina.

11 de diciembre, 2024 | 22.35 Vélez Sarsfield vs. Central Córdoba de Santiago del Estero, por la final de la Copa Argentina. Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero disputan la final de la Copa Argentina en un partido intenso en Santa Fe, y el "Ferroviario" estuvo cerca de ponerse en ventaja con una impactante chilena. A los 41 minutos, cuando el "Fortín" dominaba las acciones, el conjunto santiagueño tuvo una contra fiel a su estilo y casi abre el marcador. Tras un centro desde la derecha de Rafael Barrios, el delantero Matías Godoy hizo una chilena tremenda que, cuando se metía en el ángulo, el arquero Tomás Marchiori evitó con una impresionahte salvada. Hasta ese momento del encuentro, Vélez jabía tenido las chances más claras de la noche: la primera con un remate curzado de Maher Carrizo que Luis Ingolotti respondió con el pecho; y la segunda, un mano a mano de Matías Pellegrini que el portero santiagueño tapó mandando la pelota al córner. Por otro lado, val recalcar que, a un día del encuentro, un anuncio de la organización del certamen generó indignación en redes sociales."Saltando, cantando, prendidos a los trapos...", fue la primer frase del mensaje con el que la cuenta oficial de la Copa Argentina presentó al animador principal del show previo al cotejo. La Fiesta Bresh, un evento con mucha presencia en los boliches del barrio porteño de Palermo, estará presente en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe (en el cual hace de local Unión) desde las 19 horas para, según la publicación, "una hora y media a pleno baile en la antesala al gran partido". Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de usuarios enojados por la elección: "arruinaron el folclore del fútbol", "qué papelón" y "lo peor que hicieron" fueron algunos de las reacciones en la red social X (antes Twitter). TWITTER

