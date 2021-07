Copa América 2021: el descontrolado festejo de la Selección contra los periodistas

Después de la victoria ante Colombia en la semifinal de la Copa América, los jugadores argentinos estallaron contra los periodistas.

Después de la victoria de la Selección Argentina frente a Colombia en los penales por la Copa América 2021, el equipo argentino enloqueció y empezó a festejar por el pase a la final con una canción que tenía varios destinatarios: los periodistas.

A los gritos, completamente descontrolados, los jugadores de la Selección Argentina cantaron una canción dedicada a los periodistas que, en las últimas semanas, fueron muy duros con Lionel Scaloni y la Selección. Por esa razón, todo el equipo, con Lionel Messi y Dibu Martínez a la cabeza cantaron "hay que alentar a la Selección, no importa lo que digan esos p... periodistas".

El enojo del plantel con los periodistas de desde hace mucho tiempo. Incluso, entre otras cosas, durante la semana hubo un grupo de periodistas que insinúo que sería mejor perder la Copa América.

Dibu Martínez le ataja el penal definitivo a Edwin Cardona y le da a Argentina el pase a la final de la Copa América. Crédito: Reuters.

Insólito: el "Pollo" Vignolo insinuó en ESPN que quiere que Argentina pierda la Copa América

La Selección Argentina no para de ganar en la Copa América, pero al parecer algunos no están tan conformes más allá de los resultados positivos. Ahora, en ESPN F90, el programa que conduce Sebastián Vignolo, dieron a entender que quieren que al equipo de Lionel Scaloni no le vaya tan bien "para que haya un buen proyecto".

En el acalorado debate posterior a la goleada 3-0 a Ecuador que significó el pase a las semifinales del torneo continental en Brasil, Oscar Ruggeri discutió con Sebastián Domínguez. "¿No es lo que estuvimos diciendo siempre todos? ´Armen un buen proyecto de verdad para que la Selección esté bien´", arrancó el "Cabezón", a lo que "Seba" le respondió: "¿Y a vos te parece que este es un gran proyecto?"

"¡No!", le respondió el campeón del mundo en México en 1986. "Listo, coincidimos", le retrucó el ex-Newell´s, entre otros. "¡Pero yo ya te lo dije el otro día! Que quiero que armen un proyecto serio para que la Selección vaya hacia un lugar", contestó Ruggeri.

Por su parte, el "Pollo" acotó: "Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América a morir con (Lionel) Messi. Si tengo que sólo pensar, prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tenga que venir".