"A muchos se les caían las lágrimas": jugador de la Selección Argentina habló de la arenga de Messi ante Brasil

Un futbolista que integró el plantel campeón de la Copa América confesó algunas intimidades dentro del vestuario, en la previa al duelo vs. Brasil, en el Maracaná

El 10 de julio del 2021, sin lugar a dudas, quedará en la memoria de todos los argentinos y las argentinas. El gol de Ángel Di María, por encima del arquero, consagró a la Selección Argentina como campeona de la Copa América tras 28 años y el papel de Lionel Messi fue fundamental en la conquista de nuevo título continental. No solo por sus goles y asistencias, sino también su voz de mando y el papel de líder que cumplió de principio a fin; incluso en la arenga final antes de salir al estadio Maracaná.

Sobre esto último habló el joven lateral Nahuel Molina Lucero que se animó a confesar algunos detalles sobre lo ocurrido en aquel vestuario. "Estábamos muy emocionados en la arenga de Messi, a muchos se les caían las lágrimas, queríamos salir a comernos la cancha", recordó en diálogo con Marcelo Benedetto durante una entrevista en Cómo te Va (Radio Colonia). Al mismo tiempo, sumó: "Decir las palabras justas en ese momento no es para cualquiera. Es un luchador y un ganador dentro de la cancha, fue muy emotivo".

Si bien no contó exactamente qué fue lo que dijo el capitán argentino antes de medirse ante Brasil, el ex jugador de Boca y actual Udinese de Italia no dudó en mostrar su idolatría por el astro: "Messi es un genio. Cuando jugás con él, uno trata de dar una solución yendo al espacio o tratar de llegar por sorpresa. Y cuando él tiene la pelota en los pies, se frena el mundo". Y repitió algo que se escuchó en varias ocasiones: "Leo se lo merecía más que nadie porque tuvo la mala suerte anteriormente de estar tan cerca y no poder lograrlo. Esta vez se dio, todos queríamos que sea campeón, igual que Fideo, Kun y Otamendi".

Por otro lado, Molina Lucero sostuvo en relación a su convocatoria al certamen: "Fue un sueño jugar la Copa América, y todo lo que pasó en mi primera convocatoria. Lo disfruté muchísimo y al ser tan reciente están todos los sentimientos a flor de piel". Y destacó: "Lo grupal fue clave para llegar a cada partido en las mejores condiciones, las victorias te dan confianza y creo que el equipo hizo un muy buen campeonato, fue meritorio el título".

Messi, el líder de la Selección

Cabe destacar que el joven de Udinese no fue el único que se refirió al tema. Durante el lunes, en diálogo con TNT Sports, el defensor Lisandro Martínez destacó su rol de "líder" y capitán, mientras que no dudó en recordar lo sucedido en ese vestuario. "En la final habló, no voy a decir exactamente qué dijo, pero realmente uno quería salir a comerse la cancha. Da gusto estar en esta Selección, escucharlo y verlo jugar a Leo es muy lindo", expresó el hombre del Ajax.

Mientras Molina Lucero expresó que el abrazo final fue porque "todos queríamos que tenga esa posibilidad de ganar con la camiseta de la Selección", Martínez agregó: "Ir y abrazarlo a Leo fue un momento histórico. Fue lo más puro, lo más sano y salió del corazón". La imagen de todos los jugadores yendo a buscar al 10 fue, sin dudas, una de las más destacadas de la final.

Por último, Alejandro "Papu" Gómez se sumó a ambos jóvenes. "Empezó a hablar y la verdad, las palabras justas no me las acuerdo, porque enseguida, yo ya estaba llorando. Dijo algo de los esfuerzos, de las familias… y se me caían las lágrimas como a un nene… Estábamos todos esperados esa final, los días y las horas previas no se nos pasaban más, teníamos la adrenalina a full, y Leo se puso a hablar, Fideo también…, y hoy no puedo reconstruir qué dijeron, solo me acuerdo que yo no paraba de llorar", expresó el jugador del Sevilla en diálogo con La Nación.