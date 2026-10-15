Lautaro Martínez sufrió una lesión y alarma a la Selección Argentina: cuántos partidos se pierde

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y podría perderse siete partidos del Inter. Qué se sabe de su recuperación y de su presencia en la fecha FIFA con la Selección Argentina.

Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y podría perderse siete partidos de Inter de Milán en total, incluido el clásico ante Milan. El diagnóstico, confirmado este jueves 15 de octubre tras estudios en el Instituto Humanitas de Rozzano, también abre el interrogante sobre si estará o no disponible para la fecha FIFA de noviembre con la Selección Argentina.

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Aunque por el momento Argentina no tiene confirmados los amistosos de la fecha FIFA, todo indicaría que el primero de ellos sería el 9 de noviembre contra un seleccionado sudamericano y, en total, serían dos encuentros que el conjunto de Lionel Scaloni dispute en la ventana internacional.

Qué lesión tiene Lautaro Martínez y el parte médico de Inter

El capitán del conjunto italiano fue evaluado después de la derrota por 4-3 ante el Brujas por la Champions League, un encuentro en el que había convertido dos goles. Los estudios detectaron una molestia muscular en los flexores del muslo izquierdo, según el parte médico difundido por Inter.

El comunicado confirma la zona afectada, pero no establece un plazo de recuperación, aunque se estima entre 21 y 30 días. La cantidad de semanas fuera de las canchas corresponde a estimaciones periodísticas, pero cabe resaltar que no existie una fecha de regreso anunciada oficialmente.

Para el Inter, el problema aparece en un momento de alta exigencia. La ausencia de su capitán afectaría tanto el torneo local como la competencia europea, sin margen para recuperar continuidad antes de varios compromisos relevantes.

Cuántos partidos podría perderse Lautaro Martínez

El escenario que describen los medios italianos ANSA y La Gazzetta dello Sport contempla siete encuentros del Inter: cinco por la Serie A y dos por la Champions League. La secuencia se extiende desde el 17 de octubre hasta el 8 de noviembre, antes del parón internacional.

Según el calendario publicado por La Gazzetta dello Sport, estos son los compromisos que podría perderse:

Bologna-Inter: 17 de octubre, por la Serie A.

Inter-Shakhtar Donetsk: 21 de octubre, por la Champions League.

Inter-Fiorentina: 25 de octubre, por la Serie A.

Venezia-Inter: 28 de octubre, por la Serie A.

Milan-Inter: 31 de octubre, por la Serie A.

Feyenoord-Inter: 3 de noviembre, por la Champions League.

Inter-Como: 8 de noviembre, por la Serie A.

El clásico de Milán sobresale entre las bajas previstas, aunque no es el único desafío del tramo. El equipo también afrontará dos fechas europeas sin su principal referencia ofensiva si se cumplen esas previsiones.

Las chances de Lautaro de estar en la fecha FIFA con la Selección Argentina

La recuperación también condiciona el panorama para noviembre. El calendario del Inter termina ese bloque el 8 de noviembre, muy cerca de la ventana internacional, por lo que un regreso posterior al parate dejaría al delantero sin competencia de clubes antes de una eventual convocatoria.

Sin embargo, el parte médico del Inter no confirma una baja de Lautaro para el seleccionado. Tampoco permite asegurar que estará disponible. Su presencia deberá definirse de acuerdo con la evolución del cuadro y las evaluaciones médicas correspondientes. Por ahora, el dato concreto es la lesión. Presentar su ausencia con Argentina como una decisión tomada iría más allá de la información disponible.

Cuándo podría volver a jugar Lautaro

Medios italianos ubicaron como posible objetivo el encuentro ante Atalanta del 22 de noviembre, aunque aclara que el retorno no está garantizado. Su estimación de recuperación ronda el mes y medio, un horizonte más extenso que las tres semanas mencionadas en la información inicial.

Esa fecha debe leerse como una previsión periodística y no como un alta médica. Hasta que exista una actualización oficial, el escenario es una ausencia prolongada en el Inter y una participación incierta con la Selección Argentina. Los próximos controles serán determinantes para precisar cuándo podrá volver.