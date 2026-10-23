Colapinto recibió una dura sanción en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1: cuántos puestos pierde

Franco Colapinto perderá varios puestos en la grilla del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 por cambiar la electrónica de su Alpine. Cómo le fue en la FP1.

Franco Colapinto arrancó el Gran Premio de Estados Unidos con una mala noticia, pero que no fue inesperada. Alpine cambió la unidad de control electrónico de su monoplaza y, al superar el límite de piezas que fija el reglamento de la Fórmula 1, el argentino perderá 10 puestos en la grilla del domingo en Austin. Con la sanción confirmada, en la primera práctica libre terminó 17° y se enfocó en preparar la carrera.

{{{htmlAmp}}}

La sanción de 10 lugares en la grilla de salida se aplicará sobre la posición que Colapinto consiga en la clasificación del sábado, por lo que su punto de partida en la carrera quedará muy condicionado.

El motivo es reglamentario. Alpine le colocó una nueva unidad de control electrónico, la cuarta que usa en la temporada, cuando el reglamento de la Fórmula 1 permite solo tres por piloto. En la F1, la primera vez que un piloto supera el cupo de un componente recibe 10 puestos de penalización. Las siguientes infracciones se castigan con cinco.

El cambio llega después de un fin de semana para el olvido en Marina Bay. En el GP de Singapur, Colapinto abandonó tanto el sprint como la carrera principal por problemas en su auto. Tras el retiro del domingo, el piloto dijo que sospechaba de una falla en la transmisión, aunque aclaró que había que analizar el monoplaza para confirmarlo. Loss fallos en el motor y en la batería obligaron al equipo a renovar piezas clave para ganar confiabilidad. Alpine, de todos modos, no explicó oficialmente el motivo del reemplazo.

Colapinto no es el único sancionado en Austin

El argentino comparte la situación con otros dos pilotos, aunque con castigos distintos, de acuerdo con RacingNews365:

Gabriel Bortoleto (Audi): 20 puestos, por estrenar una unidad de potencia completa. Largará último.

Arvid Lindblad (Racing Bulls): cinco puestos, por usar su sexto motor de combustión interna.

Franco Colapinto (Alpine): 10 puestos, por la cuarta unidad de control electrónico.

Cómo le fue a Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos

Con la penalización ya confirmada, Alpine cambió el foco del viernes. En lugar de buscar la vuelta rápida, el trabajo se centró en preparar la carrera del domingo. Colapinto terminó 17° en la primera práctica libre, con un mejor tiempo de 1:38.121. Completó 22 vueltas: 10 con neumáticos blandos y 12 con medios. Su compañero, Pierre Gasly, fue 15° con 1:37.801, también con 22 giros.

La FP1 en Austin fue para Charles Leclerc. El piloto de Ferrari, que estrenó mejoras aerodinámicas, marcó 1:36.052 con neumáticos blandos y superó por apenas 84 milésimas a Max Verstappen, de Red Bull. Lando Norris, de McLaren, completó el podio del viernes, a 245 milésimas. Bortoleto fue el mejor de la zona media, en el octavo puesto.

El plan de Alpine para el domingo

El programa del argentino tuvo dos objetivos:

Simulación de carrera: juntar datos con el tanque lleno de combustible, como estará el auto en la largada.

Puesta a punto: ajustar la suspensión para absorber los baches y ondulaciones del Circuito de las Américas, uno de los trazados más irregulares del calendario.

La lógica es clara: si va a largar atrás, Colapinto necesita un buen ritmo de carrera para remontar. Los 5,5 kilómetros del circuito texano ofrecen zonas de sobrepaso que pueden ayudarlo.

Un triplete americano que arranca cuesta arriba

El Gran Premio de Estados Unidos abre la seguidilla de carreras en América, que sigue en México y Brasil. Es un tramo que Colapinto había señalado entre sus favoritos del calendario. En la previa, el argentino había mostrado optimismo: "Hemos tenido una serie de carreras difíciles en las últimas semanas, pero estuve de vuelta en Enstone con mis ingenieros y todos hemos trabajado duro para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores".

Ahora, además de encontrar rendimiento, deberá remontar desde el fondo en una carrera que puede ser histórica. Kimi Antonelli llega con 102 puntos de ventaja y podría consagrarse campeón el domingo en Austin.