Las características del Circuito de las Américas que pueden favorecer a Franco Colapinto

Tras su retiro forzado en el GP de Singapur por una falla en la transmisión, Franco Colapinto volverá a las pistas este fin de semana con la disputa del Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha de la Fórmula 1. En esta oportunidad, la sede será el Circuito de las Américas, el cual puede llegar a ser clave para que el pilarense sume puntos debido a las características del trazado que favorecerían al A526.

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Diseñado por Hermann Tilke, mismo encargado del redibujado del circuito del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, este trazado ofrece una combinación de curvas técnicas con desniveles que ponen verdaderamente a pruebas a los monoplazas. Tal es así que las subidas y bajadas son algunos de los distintivos que tiene COTA, además de una larga recta de 1016 metros que permite superar los 315 km/h.

Por todo esto, se trata de uno de los circuitos favoritos del piloto argentino, que se refirió a la vista a Austin después de lo que fue su última presentación en Singapur. “Es una de mis citas favoritas, una maravilla para pilotar”, había señalado Colapinto, que sabe que las curvas técnicas y rectas rápidas pueden jugarle a favor al equipo galo, de acuerdo con la mejora de ritmo vista en las últimas fechas y el espacio propicio para los adelantamientos.

“Confío en que vienen carreras que deberían adaptarse mejor a nosotros, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para estar en la lucha y conseguir puntos de aquí hasta fin de año”, agregó el piloto de Alpine sobre la etapa final del campeonato. Al no tratarse de un circuito callejero, hay mayor lugar para rebasar con calles de 15 metros de ancho, un aspecto clave para Franco para ganar posiciones en las 56 vueltas que durará la carrera.

Por otra parte, el hecho de contar con tres sesiones de prácticas libres le permitirá preparar bien la puesta a punto del A526 para la clasificación, que será uno de los momentos clave para quedar bien posicionado en la grilla de partida. En cuanto a sus resultados pasados, cabe mencionar que Colapinto no sumó puntos el año pasado, pero sí lo hizo en 2024 con Williams, cuando terminó en el décimo lugar a bordo del FW46.

Alpine no suma puntos en COTA desde 2023.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: