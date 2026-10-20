GP de los Estados Unidos: el escenario de la rebeldía de Franco Colapinto al pasar a Pierre Gasly

Este lunes 19 de octubre se cumplió un año desde la primera visita de Franco Colapinto al Circuito de las Américas como piloto de Alpine, ocasión en la que protagonizó un polémico episodio con su compañero de equipo. Sin posibilidad de llegar a los puntos, el pilarense abordó las últimas vueltas del Gran Premio de los Estados Unidos con hambre de demostrar su valía en la Fórmula 1, sobre todo porque todavía no tenía confirmada su renovación para este 2026.

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De ahí que el piloto argentino haya desobedecido la orden de Alpine y entablado una batalla con Pierre Gasly, a quien superó para finalizar la carrera en el decimoséptimo puesto. El razonamiento de Colapinto había sido correcto, puesto que volvía de boxes con neumáticos nuevos y un ritmo claramente superior al del francés, además de que Gabriel Bortoleto estaba presionando para superar a los A525 con su Sauber.

Sin embargo, a pesar del peligro que significaba el brasileño a sus espaldas, los ingenieros del equipo de Enstone preferían jugar a la defensiva, poniendo a Franco detrás de Gasly para retener al Sauber. Ante dicho plan, el pilarense se mostró claramente disgustado y lo hizo notar por la radio. “¿Qué? ¿Mantener posiciones? Pero si va lento”, había dicho antes de hacer oídos sordos a la orden para rebasar a su compañero en la primera curva.

La maniobra había tenido lugar en la vuelta 54, dos antes de la bajada de la bandera a cuadros, y no gustó en el equipo, sobre todo porque Gasly terminó siendo superado por Bortoleto, que quedó entre los dos A525 en el decimoctavo lugar. De hecho, Steve Nielsen, director de la escudería, había exhibido su decepción por el comportamiento del argentino y también había advertido que era inadmisible que un piloto no acate las órdenes.

Una semana después de aquello, Colapinto se refirió a dicho episodio en la previa al GP de México y reconoció que no estuvo bien al seguir su propio impulso e ir contra su propio equipo. “La situación con el equipo se discutió internamente y está claro que las instrucciones deben seguirse siempre, sin importar qué”, había lanzado Franco, que mostró su tenacidad y terminó ganándose el segundo asiento del equipo galo.

Así fue el rebase de Colapinto a Gasly.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: