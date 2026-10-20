Vuelve la Fórmula 1: el cronograma para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

Luego de un breve descanso tras la cita en el Gran Premio de Singapur, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de los Estados Unidos en el marco de la decimoctava fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el abandono forzado en Singapur. El nuevo triplete americano comenzará en Austin y la carrera está programada para iniciar a las 17 (hora de Argentina) del domingo.

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En esta oportunidad, la sede será el Circuito de las Américas, caracterizado por su extensión de 5513 kilómetros y 20 curvas, además de un recorrido en sentido antihorario y varias zonas con desniveles. En cuanto al trazado, uno de los principales atractivos es la larga recta de 1200 metros, además del pronunciado ascenso rumbo a la primera curva a los 40 metros de altura, conocida como “La Torre”.

Para el piloto argentino, será la tercera presentación en el circuito estadounidense desde su debut en la máxima categoría, con el antecedente del año pasado en el que quedó muy lejos de los puntos con el decimoséptimo lugar al mando del A525. Por fuera de ese registro, Colapinto tiene un buen recuerdo del décimo puesto obtenido con el FW46 de Williams en su año debut.

En dicha ocasión, el pilarense sumó un punto para el campeonato y estuvo a punto de quedarse con la vuelta rápida para tener el punto extra, pero este le fue arrebatado por Esteban Ocon, quien por entonces daba sus últimos pasos en Alpine. Y es que el francés obedeció la orden del equipo para ingresar a boxes en el penúltimo giro para ponerse gomas blandas y mejorar el tiempo de Franco, con el objetivo de impedir que Williams sume otro punto.

Con respecto al rendimiento de la escudería francesa en las últimas temporadas, los antecedentes no son nada alentadores, ya que Alpine no suma en Austin desde el sexto lugar de Pierre Gasly en 2023. Claro que el equipo galo tiene una imagen nueva este año, con un motor Mercedes que ha mostrado notables resultados y unas mejoras que poco a poco evidenciaron una evolución favorable en el ritmo del A526.

Alpine intentará volver a los puntos en Austin.

Horarios del GP de los Estados Unidos 2026 de F1

Tras el GP de Singapur, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de las Américas, donde se disputará el Gran Premio de los Estados Unidos entre el 23 y 25 de octubre por la decimoctava fecha. A continuación, los días y horarios: