La Ciudad se prepara para el sueño de la Fórmula 1: Jorge Macri se reunió con el mandamás de las carreras y avanzan las obras

El jefe de Gobierno porteño dio detalles del encuentro que tuvo con Stefano Domenicali para que La Máxima vuelva a Buenos Aires. El proyecto para un Autódromo de 125.000 peronas.

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso más en su sueño de recuperar la Fórmula 1. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió en Interlagos con Stefano Domenicali, CEO y presidente de la categoría, y le presentó el proyecto formal para que Buenos Aires vuelva a tener un Gran Premio, con una inversión de 200 millones de dólares del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, .

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El encuentro se dio este viernes en San Pablo, en el marco del Gran Premio de Brasil. No fue un saludo de cortesía: Macri llevó el proyecto formal y buscó fijar con Domenicali los próximos pasos. Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

"Vinimos a reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1. Estamos trabajando en cada paso necesario para estar listos y para nosotros era importante poder encontrarnos con Stefano Domenicali, transmitirle este compromiso, cómo estamos avanzando y establecer los pasos que siguen para poder traer a la Fórmula 1", explicó Macri ante medios de comunicación en Brasil.

El jefe de Gobierno contó que, aunque la Ciudad ya tenía el contrato para el MotoGP, decidió encarar desde ahora una obra pensada para la Fórmula 1. "Lo primero es terminar la obra. Aunque teníamos el contrato para que corra el MotoGP, tomamos la decisión de trabajar ya con la obra del Autódromo para que quede listo para la Fórmula 1", sostuvo. Macri definió la inversión como "una cuestión de Estado" y remarcó que se trata de "un Autódromo que va a quedar para quienes vengan".

Los números de la remodelación del Autódromo

El plan propone una renovación completa del Gálvez, con una serie de ejes centrales:

US$200 millones de inversión, en obras que ya están en marcha.

Un nuevo circuito , con trazado y asfalto nuevos.

Nuevos boxes y paddock , con estándares actuales.

Más de 125.000 espectadores de capacidad.

Con esos cambios, el predio quedaría adaptado a lo que exige la Fórmula 1. La Ciudad también espera un fuerte impacto económico en la zona.

Cómo avanza la obra del Autódromo Oscar y Juan Gálvez

El nuevo trazado fue diseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke. Para que las lluvias de El Niño no atrasen los plazos, se sumó un turno de trabajo nocturno. En octubre empezó la colocación del nuevo asfalto, después de un largo período de pruebas del material. Trabajan tres equipos al mismo tiempo para cubrir todo el ancho de la pista, cada uno tiene un camión para el asfalto caliente, una pavimentadora y dos rodillos compactadores. En total, son 12 máquinas pesadas.

Autopistas Urbanas (AUSA), la empresa estatal que coordina la obra, usa la tecnología SmoothRide para que la superficie quede exactamente igual al diseño. La recta opuesta y los sectores T7 a T12 ya tienen la primera de las tres capas de asfalto previstas.

Ya se instalaron 1.700 metros de vallas de seguridad de tipo debris fence, y los primeros 350 metros fueron certificados para la homologación. Al mismo tiempo, avanza la colocación de barreras metálicas flexbeam de triple hoja, que se deforman para absorber los impactos.

El túnel hacia el paddock

El nuevo tunel del Autódromo. (Foto: Infobae).

Uno de los avances más importantes es el túnel que unirá el ingreso por la avenida Roca con el paddock. En ese sector ya se terminó la excavación para el acceso que tendrá 400 metros de largo (con sus rampas), 4,60 metros de altura libre y una calzada doble mano con vereda.

El túnel pasa por debajo de la recta principal, antes de la curva 1. Hasta ahora, el Autódromo solo tenía un paso bajo nivel muy chico y los camiones de los equipos debían cruzar la pista para entrar. Con el nuevo túnel, camiones y motorhomes podrán llegar al paddock sin pisar el circuito.

17 millones de fanáticos y el factor Colapinto

La Ciudad apoya su pedido en un dato contundente: en la Argentina hay al menos 17 millones de seguidores de la Fórmula 1. A eso se suma Franco Colapinto, el piloto argentino que hoy está en la parrilla y que despierta un entusiasmo enorme. "Como dijo el Jefe de Gobierno, Buenos Aires va a estar lista. Vinimos a asumir ese compromiso y dejar eso en claro. La reunión fue muy positiva", resaltó Turnes.

El secretario de Deportes aseguró que los avances en el Gálvez son "una muestra" de que se está cumpliendo con los requisitos y que eso los pone "indudablemente más cerca de lograr el objetivo". Y agregó que "no es menor" que la reunión se diera "cerca de casa y con tantos argentinos alentando a Franco".

MotoGP, el primer examen

Antes de la Fórmula 1 llega otra prueba. El MotoGP ya tiene fecha confirmada en Buenos Aires: del 9 al 11 de abril, lo que confirmará el regreso del Mundial de motociclismo a la Ciudad después de 28 años. Esa carrera servirá para mostrar que el Autódromo cumple con los estándares que piden las organizaciones internacionales. Según las estimaciones oficiales, el MotoGP dejaría unos 140 millones de dólares.

Buenos Aires, que será Capital Mundial del Deporte en 2027, busca así consolidarse como sede de grandes eventos y de turismo internacional.