La Fórmula 1 llega este fin de semana a Brasil y Franco Colapinto volverá a correr muy cerca de los fanáticos argentinos. El Gran Premio de São Paulo 2026 se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el histórico circuito de Interlagos.

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Será la fecha número 20 de las 23 previstas para la temporada 2026 y tendrá un formato tradicional. A diferencia de lo ocurrido en 2025, esta vez no habrá carrera Sprint: los pilotos tendrán tres sesiones de entrenamientos antes de la clasificación del sábado.

Los horarios del GP de Brasil en Argentina

Toda la actividad se podrá seguir en horarios especialmente cómodos para el público argentino, ya que San Pablo y Argentina comparten actualmente el mismo huso horario.

El cronograma quedó establecido de esta manera:

Viernes 6 de noviembre

Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 .

Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00.

Sábado 7 de noviembre

Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 .

Clasificación: 15:00 a 16:00.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14:00.

La competencia principal tendrá una extensión prevista de 71 vueltas.

Colapinto vuelve a Interlagos

Será una nueva oportunidad para Colapinto en uno de los circuitos más históricos de la categoría. El argentino ya conoce perfectamente el escenario.

En 2024 disputó allí su primera carrera con Williams, durante un fin de semana extremadamente complicado por la lluvia. Largó 16° y terminó abandonando después de perder el control del auto y golpear contra las defensas.

En 2025 regresó ya como integrante de Alpine y terminó la carrera en el 15° lugar. Ahora llegará nuevamente con el equipo francés buscando aprovechar el ritmo mostrado durante el reciente Gran Premio de México.

El propio piloto destacó antes del viaje la importancia de competir nuevamente en Sudamérica y el acompañamiento de los argentinos que habitualmente cruzan la frontera para verlo correr.

Cómo es Interlagos

El Autódromo José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos, tiene una extensión de 4,309 kilómetros y 15 curvas.

La carrera se desarrolla sobre 71 vueltas, para completar una distancia total de 305,879 kilómetros.

Una de sus grandes particularidades es que se recorre en sentido antihorario y tiene importantes desniveles.

La famosa S de Senna, la Reta Oposta y la subida final hacia la recta principal suelen generar oportunidades de sobrepaso y carreras muy cambiantes.

Dónde ver a Colapinto

En Argentina, la Fórmula 1 mantiene cobertura a través de Fox Sports, mientras que las plataformas vinculadas a ESPN y Disney+ forman parte del acuerdo regional de transmisión. También existe la alternativa oficial de F1 TV Pro, que ofrece las sesiones en vivo, cámaras onboard y diferentes señales.

Así, el momento principal del fin de semana ya tiene día y horario: Franco Colapinto correrá el GP de Brasil el domingo 8 de noviembre desde las 14 de Argentina, en una de las fechas que tradicionalmente reúne mayor cantidad de hinchas argentinos fuera del país.