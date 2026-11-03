De cara a las elecciones 2027, Jorge Macri aparece como el candidato a vencer en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo muestra la última encuesta de DC Consultores. Los libertarios presionan para quedarse con la cabeza de la boleta en el distrito, pero el estudio muestra que cuando se pone nombre y apellido sobre la mesa, el actual jefe de Gobierno queda primero.

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En el escenario con candidatos, Jorge Macri lidera con el 33,8%, delante de Patricia Bullrich, Leandro Santoro, Horacio Rodríguez Larreta y Roberto García Moritán.

Hay un dato que fortalece la posición del jefe de Gobierno. Bullrich tiene la mejor imagen positiva del ranking, con un 49,3%, contra el 32,5% de Macri. Aun así, en la intención de voto el que gana es Macri. En otras palabras, la buena imagen de la ministra no se traduce automáticamente en votos para la Jefatura de Gobierno porteña, donde Macri retiene a un electorado propio.

En la tabla de imagen, Jorge Macri tiene 32,5% de positiva, 33,6% de regular y 33,9% de negativa: un perfil casi equilibrado, con un tercio del electorado en cada posición.

La comparación con el Presidente le favorece. Javier Milei tiene en la Ciudad un 39,7% de imagen negativa, casi seis puntos más que Macri, con un 33,8% de positiva. Mauricio Macri registra 33,5% de positiva y 29,5% de negativa, y Victoria Villarruel 32,5% y 35,1%.

“Se queda con la casa”: la sorprendente respuesta de los porteños sobre Jorge Macri

La consultora planteó una hipótesis: que el “matrimonio” entre el PRO y La Libertad Avanza se rompa por culpa de un tercero. Ante esa situación, el 41% de los porteños cree que Jorge Macri “se queda con la casa y sigue solo, mostrando que la hace funcionar”. Es la respuesta más elegida.

Más atrás, el 26,5% piensa que “va a golpear la puerta para pedir perdón y volver”, el 20,9% que “se va a vivir con los amigos de antes, los más moderados” y el 11,6% que “se pelea con el tercero y la familia se parte en dos”.

En el ejercicio de disfraces de Halloween, el 46,1% define a Macri como “el dueño de la casa embrujada”. Es el porcentaje más alto entre las opciones que la consultora le asignó a él.

La lista única y el peso de quién encabeza

Ante una posible lista única entre el PRO y LLA, el 42,6% dice que su voto “se acerca, porque suman”, y el 34,7% aclara que “depende de quién encabece la lista”. Con Macri primero en el escenario por candidatos, ese tercio de indecisos refuerza la discusión sobre quién debe encabezar la boleta.

En la misma línea, el 72,7% prefiere que la Ciudad vote en fechas separadas de la Nación, “para decidir lo de la Ciudad por lo que pasa en la Ciudad”. Es una postura que favorece una elección con eje porteño y no atada a la nacional.

La disputa por el sello

La encuesta también muestra los desafíos que tiene el oficialismo porteño. En la intención de voto por espacio, La Libertad Avanza tiene el 29,9% y el PRO el 28,3%, un empate técnico dentro del margen de error. El peronismo suma 13,7% y el kirchnerismo 5,2%.

Cuando se pregunta por el voto en las próximas elecciones de CABA, el 35,6% elige la “continuidad de Jorge Macri y PRO”, el 25,3% una “continuidad pero LLA (sin J. Macri)” y el 39,1% un “cambio de rumbo total”.

Si La Libertad Avanza presenta candidato propio, Bullrich es la preferida para encabezar, con el 51,2%, seguida por Daniel Hadad (19,5%), Sandra Pettovello (17,9%), Manuel Adorni (7,3%) y Pilar Ramírez (4,1%).