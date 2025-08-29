Ayuso ataca en la última subida y gana la séptima etapa de la Vuelta, Traeen sigue líder

Foto del viernes del ciclista del UAE Team Emirates XRG Juan Ayuso celebrando tras ganar la etapa 7 de la Vuelta a España

El español Juan Ayuso se marchó en solitario en la ascensión a la meta para ganar la séptima etapa de la Vuelta a España el viernes, mostrando una notable recuperación tras su caída en los Pirineos el día anterior, mientras que Torstein Traeen conservó el maillot rojo de líder de la general.

Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), que se perfilaba como uno de los principales rivales del favorito Jonas Vingegaard antes de la carrera, había caído en la clasificación general tras quedar descolgado en la subida final del jueves, pero volvió a su mejor nivel en los 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler.

El italiano Marco Frigo (Israel Premier Tech) cruzó la meta a más de un minuto de Ayuso, seguido por otro español, Raúl García Pierna (Arkea-B&B Hotels). El noruego Traeen (Bahrain Victorious) aventaja en dos minutos y 33 segundos a Vingegaard.

Ayuso fue el primero en escaparse al principio de la etapa, antes de que se le uniera un grupo de 11 corredores, incluido su compañero de equipo Jay Vine, ganador de la sexta etapa, y a falta de 11 kms para la meta, el español volvió a mover ficha y acabó llevándose el triunfo.

Con información de Reuters