Chino Maidana: de bajarle un diente a Mayweather a noquear a su hijo en un entrenamiento

Marcos "El Chino" Maidana cumple 38 años con el objetivo de volver a subirse a un ring de manera profesional. A continuación, un repaso con las curiosidades y datos que seguramente no sabías de uno de los mejores peleadores del boxeo argentino.

¿Quién hubiera apostado que un pibe criado en un pueblo de poco más de 4.000 habitantes estaría peleando en Las Vegas ante el mismísimo Floyd Mayweather? ¿Y quién hubiera creído que le bajó un diente al estadounidense? Quizás, la persona que más confió fue el propio Marcos "El Chino" Maidana, que lleva una vida y una carrera sumamente curiosa: pese a que en algunas oportunidades forma parte del show mediático que tiene el boxeo, pasa mucho tiempo con su familia y también se entrena para decir presente en nuevas batallas. Con 38 años cumplidos volvió del retiro para escribir una nueva historia.

El 17 de julio de 1983, el pugilista nació en la familia que su madre Doña Olga y su padre Don Orlando. Producto de dicho matrimonio, Marcos y sus seis hermanos se criaron en un hogar sumamente humilde y trabajador, en el que había que cuidar cada "mango" que hacían para poder tener un plato de comida.

En cada entrevista que brindó, y en cada aparición que tuvo antes y después de cada combate, el pibe al que le gritaban "Y pegue Chino, pegue" siempre se mostró con los pies sobre la tierra: peleando en su pueblo y también en Las Vegas. De perfil bajo, con respuestas muy simples y precisas, aunque siempre con una pícara sonrisa, le devolvió al amante del boxeo que alguna vez vio a José María "El Mono" Gatica, Pascual Pérez, Carlos Monzón, Nicolino Locche y Oscar "Ringo" Bonavena, entre otros, la oportunidad de vibrar como espectador.

Marcos "El Chino" Maidana en el ring antes de pelear ante Floyd Mayweather.

En el día de su cumpleaños, en El Destape repasamos algunos de los momentos más curiosos e increíbles de la vida y carrera del "Chino" Maidana, ganador de 35 peleas (31 por nocaut) con apenas 5 derrotas (todas por veredictos), en el profesionalismo; y un gran noqueador que puso contra las cuerdas al mismísimo Mayweather, quien ostenta un récord de 50 victorias (27 por nocaut y 23 por decisión de los jueces) en 50 peleas, convirtiéndose en uno de los mejores de la historia.

Cuándo empezó a boxear "El Chino" Maidana y sus números en combate

"El Chino" Maidana empezó a boxear a los 15 años. Fue campeón mundial de la AMB como wélter junior (interino) y como wélter, con triunfos frente a los estadounidense Víctor Ortiz y Adrien Broner, y contra el mexicano Érik Morales. Además, recibió el Premio Olimpia de Oro como el mejor deportista argentino de 2013 y el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, en 2020.

En tanto, Maidana protagonizó dos tremendas peleas ante Floyd MayWeather, que terminaron en favor del estadounidense. Sin embargo, hubo una que tuvo lugar el 3 de mayo de 2014, y en la que mucha gente advirtió que el argentino debería haber ganado. En la misma le hizo algunos cortes en la cara al estadounidense, lo acorraló en varias oportunidades y hasta le ganó en varios rounds. De todas formas, los jueces dieron por vencedor al local. Al día de hoy, muchos fanáticos se debaten sobre la polémica decisión.

Por qué "El Chino" Maidana se retiró del boxeo en 2016

Maidana se retiró en 2016, por medio de un anuncio que hizo en las redes sociales. ¿El motivo? Pese a que en aquel entonces se rumoreó que podía tener que ver con un exceso de peso, le comentó a Infobae que se debió a una cuestión extradeportiva: "Los entrenamientos fueron muy buenos, intensos, pero en ningún momento yo me sentí mal físicamente. Lo único que generó que yo no volviera a pelear fue un inconveniente que tuvimos con la empresa con la que firmé los contratos. Eso no me gustó y por eso decidí volver. Nada más. Todo lo demás estuvo bien".

Cuándo vuelve a pelear Marcos "El Chino" Maidana y quién será su próximo rival

"El Chino" Maidana anunció en abril pasado que volverá a pelear en 2021. ¿Su rival? Será el venezolano Jaider Parra, que le ganó a su hermano Fabián Maidana el 12 de enero de 2019 en Mar del Plata. El escenario, posiblemente, sea la cancha de Boca. De hecho, el equipo de trabajo del boxeador "Maidana Promotions" tuvo una reunión con los dirigentes de "El Xeneize" justamente en la Bombonera. Por el momento, la fecha tentativa era en junio de 2021, aunque finalmente no se pudo llevar a cabo por el aumento de casos de coronavirus, por lo que no hay una fecha confirmada.

Los 8 datos curiosos de Marcos "El Chino" Maidana

Dónde nació "El Chino" Maidana y cuál fue su primer trabajo

Antes de convertirse en boxeador y pelear en Las Vegas con Mayweather, "El Chino" Maidana aprendió a domar vacas y carnear en el campo de su madre y su padre, ubicado en Margarita, Provincia de Santa Fe. De hecho, a los seis años recibió un cuchillo como regalo para poder trabajar junto a sus familia.

Marcos "El Chino" Maidana, cuando era un joven boxeador

Cuánto llegó a pesar "El Chino" Maidana antes de retirarse del boxeo y su impactante transformación para bajar de peso

Marcos Maidana llegó a pesar los 100 kilos. Para encontrarse en buenas condiciones físicas y poder boxear debió bajar al menos 30 kilos y, de esa forma, encontrarse entre 70 y 72. Luego, y durante apenas dos semanas, bajó 11 kilos con una rutina verdaderamente estricta para volver a la competencia.

Marcos "El Chino" Maidana y su impactante transformación tras haber aumentado de peso.

El curioso pedido que Floyd Mayweather le hizo a "El Chino" Maidana antes de pelear en Las Vegas por primera vez

En una entrevista que le concedió a ESPN Knockout hace unos años, Maidana reveló que Mayweather no quiso subirse al ring con unos guantes más duros: "Floyd no quiso pelear con los guantes que yo tenía, que son bien duros. Él tocó los guantes dijo: 'Yo con esto no peleo'". Luego, indicó que el estadounidense le dio más dinero a cambio de que "El Chino" se subiera al ring con otro tipo de guantes: "Quiso negociar y me dieron 2 millones de dólares por pelear con otros guantes".

El video del día en que "El Chino" Maidana noqueó a su hijo en una pelea de entrenamiento

En un entrenamiento que realizó en su casa, "El Chino" Maidana noqueó a su hijo Marcos tras un duro golpe que le propinó en el mentón. Como consecuencia, el joven debió frenar para poder recuperarse.





Marcos "El Chino" Maidana siempre apoyó al kirchnerismo y ponderó varias veces a Cristina Fernández de Kirchner

Marcos "El Chino" Maidana elogió en reiteradas oportunidades al kirchnerismo y hasta se tuvo algunos encuentros con Cristina Fernández de Kirchner, a quien indicó que le manifestó su admiración. "Dos potencias se saludan, dijo Gatica a Perón, usted como presidenta y yo como boxeador", dijo el pugilista en una publicación de Instagram de agosto de 2020. Y luego, en diálogo con Infobae, remarcó: "Yo quería volver a verla a Cristina, fue la tercera vez que me encontré con ella. La verdad es que la admiro muchísimo, para mí es una guerrera".

El youtuber Yao Cabrera desafió a "El Chino" Maidana a tener una pelea: la advertencia que le hizo el boxeador

Luego de la pelea de exhibición que Floyd Mayweather tuvo con el youtuber Paul Logan, Yao Cabrera desafió a Marcos Maidana a tener un combate del mismo estilo. Sin embargo, "El Chino" se lo tomó personal y le envió una dura advertencia: "Me desafió y por ahí, qué se yo... Plata o gratis, peleo igual. Me piden que lo faje y lo quiero fajar. Yo no lo conozco mucho, pero yo peleo. Seguro que va a ver guita, como hace Mayweather. Lo puedo llegar a matar. Si él se mete en el boxeo, tiene que saber que es así".

Jorge "Acero" Cali también se metió en la disputa y le avisó al youtuber: "Yao, Marcos no sabe hacer exhibición. Andá buscando un buen seguro de vida. Quiere jugar a la ruleta rusa con todas las balas, parece. Marcos no es un tipo que sepa hacer exhibición. Le va a arrancar la cabeza. Le va a dejar la cabeza en el ring".



Sin embargo, Yao Cabrera no se achicó, pidió enfrentar al histórico boxeador y avisó que organizarán la pelea: "Ya vieron que estuvimos ahí, ¡pum!, saliendo todas las noticias con lo que subió el Chino, con lo que me dijeron que iba a ir al cementerio, hospital y no sé qué carajo. En estos días vendrá Acero Cali, manager del Chino Maidana. Nos vamos a juntar, hacer contrato y esto va a ser real. Para los que dicen que es mentira: me voy a presentar, voy a pelear y lo voy a noquear. Acuérdense de mis palabras".

La pelea en la que "El Chino" Maidana se comió un alfajor de Guaymallén tras un combate contra Floyd Mayweather

Hugo Basilotta, dueño de Guaymallén, había asistido a ver la pelea entre "El Chino" Maidana y Floyd Mayweather en Las Vegas. Luego de que el combate terminara, se subió al ring y le acercó un alfajor de dulce de leche al argentino, quien lo tomó justo antes de que le hicieran una entrevista. Antes de que dijera una sola palabra acerca de lo que había sucedido en el cuadrilátero, el santafesino arrancó el envoltorio del alfajor con los dientes y se lo comió, convirtiéndose así en uno de los mejores chivos en la historia. Y como si fuera poco, mostró la marca, aunque el reportero intentó evitarlo por una cuestión de derechos de televisión.

El diente que "El Chino" Maidana le bajó a Floyd Mayweather en la primera pelea que tuvieron en Las Vegas

El 13 de septiembre de 2014, en la pelea revancha que Marcos Maidana y Floyd Mayweather tuvieron en Las Vegas, ocurrió un hecho sumamente particular. Durante el tercer round del combate, "El Chino" le propinó un golpe seco en la boca al estadounidense, quien no pudo reaccionar. Curiosamente, y como consecuencia, un objeto pequeño y blanco voló por los aires. ¿Es un diente? Se preguntó el público que logró advertir la imagen.

Pese a las dudas que hubo entre mucha gente y las teorías de que podría llegar a ser vaselina, "El Chino" reveló hace poco una foto del diente de Mayweather. ¿Qué hizo con él? Lo puso en un colgante que lleva puesto como señal de trofeo. Por su parte, y por orgullo, Mayweather negó rotundamente que esto haya sucedido: "No es cierto que me haya sacado un diente. ¡De ningún modo! Es un tipo fuerte, es un buen golpeador. Pero no, no me falta ningún diente. ¡En absoluto!".