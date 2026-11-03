Golazo de Lucas Ocampos en México digno de premio Puskás: china espectacular del ex River

Son varios los hinchas en las redes sociales pidiendo a la FIFA que considere al tanto como uno de los mejores de la temporada.

En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Rayados de Monterrey y Tijuana empataron 3-3 en un partido más que vibrante. Sin embargo, el marcador no fue lo más importante de la jornada porque lo más destacado fue el tremendo golazo de "chilena" que Lucas Ocampos desplegó en el área del conjunto visitante para darle el empate a su equipo cuando se encontraba perdiendo por 2-1.

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A los 56 minutos, Oliver Torres se escapa por el sector derecho del campo de juego y llegando al altura del área lanzó un centro que fue conectado de gran manera por el delantero argentino. Uno que decidió desplegar una hermosa pirueta en el área con el fin de conectar con el balón. Este se perdió dentro del ángulo dejando sin respuesta al arquero rival, que se lanzó en el aire para intentar alcanzar el esférico pero poco pudo hacer.

Para los presentes en el estadio como para los hinchas en las redes sociales, el tanto de Lucas Ocampos es uno que la FIFA debe considerar como uno de los mejores de la temporada 2026/2027. Esto es producto de que se trató de una acción que es poco común de ver y que cuando se ejecuta de gran manera puede culminar en un tremendo golazo que digno de repasar una y mil veces.

En medio del conflicto con River, la Selección Argentina cambia de sede para la fecha FIFA de noviembre

La Selección Argentina regresará al país para disputar partidos amistosos de preparación en la fecha FIFA de noviembre y lo hará fuera del estadio Monumental. Una decisión que recae en medio de la pelea que existe en River y la AFA por la organización del fútbol argentino.

Las sedes de los encuentros serán las siguientes: el viernes 13 de noviembre se enfrentará con Uruguay en el campo de juego de la Bombonera, mientras que el martes 17 de habrá un choque contra Costa Rica pero en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

A diferencia de lo sucedió en la anterior fecha FIFA, los rivales de la Argentina muestran una jerarquía un poco más pronunciada. Hay que recordar que ese fue uno de los tantos pedidos que Lionel Scaloni le habría hecho a Claudio Tapia para renovar su contrato que vence el próximo 31 de diciembre. La calidad de los partidos amistoso es fundamental para preparar un equipo que sea competitivo y pueda extender la senda de victorias y títulos conseguidos hasta el momento.