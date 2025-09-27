Chelsea vs Benfica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Champions

El cotejo entre Chelsea y Benfica, por la fecha 2 de la Champions, se jugará el próximo martes 30 de septiembre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Benfica

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bayern Múnich por un resultado de 1 a 3.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica viene de caer derrotado 2 a 3 ante Qarabag.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League 2011 - 2012, y fue Chelsea quien ganó 2 a 1.

Horario Chelsea y Benfica, según país