Chau Racing: La tajante decisión de Juan Pablo Vojvoda tras la derrota ante Boca

Este domingo por la tarde, Racing Club sufrió una dura derrota ante Boca Juniors que lo dejó afuera de la Copa Argentina 2026 de manera dramática. La Academia se puso 2-0 arriba, pero la historia cambió rotundamente en los minutos finales. Racing cayó 3-2 y su entrenador Juan Pablo Vojvoda tomó una fuerte decisión que puede estar ligada a su futuro como DT de Racing.

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La eliminación fue un golpe duro para Racing y, sobre todo, para su director técnico, Juan Pablo Vojvoda. El entrenador acumula críticas desde hace tiempo debido a los resultados irregulares y la falta de respuestas convincentes del equipo dentro del campo. Los hinchas no dudan en manifestar su descontento, y la derrota contra Boca potenció aún más esos cuestionamientos.

En un gesto poco habitual, Vojvoda decidió no presentarse a la conferencia de prensa obligatoria que establece la Asociación del Fútbol Argentino tras los partidos de Copa Argentina. Esta ausencia le costará una multa, pero también refleja la tensión que vive el cuerpo técnico en este momento.

El futuro del entrenador está en el aire. Aunque Diego Milito, director deportivo del club, no contempla por ahora un cambio en la dirección técnica, la derrota ante Boca podría ser el detonante para que se reevalúe su continuidad. Apenas dos semanas atrás, Vojvoda había estado muy cerca de ser despedido, pero una victoria frente a Sarmiento le dio un respiro momentáneo.

Además de los reproches por el desempeño futbolístico, en las redes sociales se apuntó con dureza a las decisiones tácticas del entrenador. En particular, se cuestionaron los cambios realizados cuando el equipo ganaba 2-0, ya que el equipo se replegó demasiado y no pudo contener el empuje de Boca, que terminó llevándose el partido en la última jugada.