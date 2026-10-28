Qué categorías corren el domingo 1° de noviembre en Argentina

El domingo 1° de noviembre de 2026 será uno de los fines de semana con mayor cantidad de actividad para el automovilismo argentino. Mientras la Fórmula 1 disputa el Gran Premio de México, dentro del país habrá dos grandes eventos nacionales en simultáneo.

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Uno se desarrollará en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro. El otro tendrá lugar en el Autódromo Ciudad de Concordia, en Entre Ríos.

Entre ambos escenarios estarán presentes categorías como TC2000, Top Race, Fórmula Nacional, Fiat Competizione, TN Clase 2, TN Clase 3 y Turismo Internacional.

TC2000 en General Roca

Una de las principales atracciones será el TC2000, que disputará en General Roca la décima fecha de su campeonato 2026. La actividad comenzará el sábado 31 de octubre con entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo se disputará el warm-up y la carrera principal.

La final está prevista para las 13:05, con una duración de 35 minutos más una vuelta. El circuito rionegrino tiene una extensión de aproximadamente 3.625 metros y es uno de los escenarios históricos de la categoría.

También corre el Top Race

El mismo evento tendrá a la novena fecha del Top Race.

La categoría realizará el sábado prácticas, clasificación y Sprint, mientras que el domingo tendrá su carrera principal.

La final será de 25 minutos más una vuelta.

Después de nueve años de ausencia, el Top Race volverá así a competir en General Roca.

Fórmula Nacional y Fiat Competizione

La programación se completará con otras dos categorías.

La Fórmula Nacional disputará allí la octava fecha de su temporada y regresará a un circuito que visitó en numerosas oportunidades desde la década de 1960.

También estará presente la Fiat Competizione, completando un programa de cuatro categorías en el autódromo rionegrino.

Por eso, quienes asistan a General Roca tendrán actividad durante prácticamente toda la jornada dominical.

El TN corre en Concordia

A más de 1.000 kilómetros de distancia habrá otro evento importante. El Turismo Nacional llegará al Autódromo Ciudad de Concordia para disputar la 11ª y penúltima fecha de la temporada.

Allí competirán tanto la Clase 2 como la Clase 3. En la divisional menor, Exequiel Bastidas, Francisco Coltrinari y Tomás Vitar llegan involucrados en la pelea por el campeonato.

En la Clase 3, Agustín Canapino lidera el torneo por delante de Julián Santero y Facundo Chapur.

La competencia será especialmente importante porque después de Concordia solamente quedará la definición del campeonato en Viedma, prevista para el 29 de noviembre.

También estará Turismo Internacional

El programa de Concordia tendrá además la presencia del Turismo Internacional, que compartirá pista durante el mismo fin de semana con el TN APAT.

Así, el domingo 1° de noviembre tendrá dos grandes centros de actividad: TC2000, Top Race, Fórmula Nacional y Fiat Competizione en General Roca; y TN Clase 2, TN Clase 3 y Turismo Internacional en Concordia.

Todo en una misma jornada que tendrá, además, el Gran Premio de México de la Fórmula 1 fuera del país, con Franco Colapinto nuevamente en pista.