El semillero de Boca Juniors volvió a estar en el centro de la escena tras el análisis de las actuaciones de una de sus jóvenes promesas. Durante la emisión de F90 por ESPN, el conductor Sebastián Vignolo y su equipo repasaron las mejores jugadas de Lautaro Bianco, atacante de las divisiones formativas xeneizes que ya suma minutos en la reserva y despierta entusiasmo entre los simpatizantes.

El juvenil, conocido bajo el apodo de "El Chaucha" y perteneciente a la categoría 2007, llamó la atención por su habilidad en el uno contra uno, su cambio de ritmo y su facilidad para desbordar por el sector izquierdo del ataque. Las imágenes de sus intervenciones generaron comentarios elogiosos en la mesa del programa deportivo.

Las comparaciones con Bochini y el desequilibrio individual

Al observar las maniobras del futbolista, en el piso de ESPN destacaron su capacidad para superar adversarios en velocidad y espacio reducido. Durante la reproducción de los videos, los integrantes del panel subrayaron el estilo punzante del extremo y su audacia para encarar: "¿Cómo gambetea este pibe?", remarcaron al ver la secuencia de traslados y enganches.

La soltura del atacante derivó incluso en un paralelismo con glorias del fútbol argentino. Al analizar sus movimientos perfilándose desde la banda hacia el centro, en la transmisión afirmaron: "Así jugaba el Bocha cuando empezó", en alusión a los primeros pasos de Ricardo Enrique Bochini. Asimismo, destacaron que el nivel exhibido no parece casual: "No hay futbolista que juegue mal en los videos, pero este parece que juega bien de verdad", puntualizaron al aire.

La costumbre de las medias y el mensaje de Juan Román Riquelme

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el debate sumó una particularidad estética vinculada a la indumentaria. En el estudio observaron que el delantero inició algunos compromisos con las medias bajas, un detalle que abrió el intercambio sobre los gustos institucionales y las recomendaciones formativas en el predio de Ezeiza.

En ese sentido, recordaron la postura pública de Juan Román Riquelme respecto a la vestimenta de los juveniles. En el programa hicieron mención a las charlas del presidente del club con los chicos de la cantera, donde suele recordar cómo se equipan las máximas figuras históricas: "Messi, ¿cómo se usa la media? Arriba, muchachos", fue la frase evocada en el panel. Además, Sebastián Vignolo remarcó que Diego Maradona también solía utilizar las medias altas y llevar únicamente el apellido en la camiseta.

El trabajo de la categoría 2007 y el semillero argentino

El recorrido por los partidos de Lautaro Bianco también permitió recordar su paso por torneos formativos junto a otros compañeros de la camada 2007, entre los que mencionaron a Aranda y Flores, con quienes compartió cancha en escenarios como el de San Martín de San Juan.

Hacia el cierre del bloque, los periodistas valoraron el nivel general de la formación en el país y el rol de las estructuras que sostienen a las divisiones inferiores: "Qué lindo que el fútbol argentino tenga las mejores inferiores del mundo", señalaron en el piso, extendiendo el reconocimiento a entrenadores, preparadores físicos y captadores que trabajan en la detección temprana y el desarrollo de los futuros talentos profesionales.