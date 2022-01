Un club del Ascenso quiere a Carlos Tevez

Un equipo del ascenso argentino hará un intento por contratar a Carlos Tevez, meses después de su salida de Boca Juniors.

El Ascenso del fútbol argentino se mueve tal como sucede en la Liga Profesional. Uno de los clubes que milita en la Primera B Metropolitana tiene en sus planes contratar a Carlos Tevez para la próxima temporada. Meses después de la polémica salida que tuvo de Boca Juniors, el "Apache" tiene la posibilidad de retornar a las canchas vistiendo los colores de un equipo que ascendió a la mencionada división a principios del 2021.

El mayor inconveniente para que esto suceda es que Tevez declaró en una entrevista que no jugará en otra institución que no sea el elenco de La Ribera, aunque esté en desacuerdo con Riquelme y su gestión. Los directivos no pierden la ilusión y piensan en una oferta tentadora para convencerlo de que se ponga su camiseta. La decisión estará en sus manos y sólo él sabrá si afrontará un nuevo camino en su carrera.

El club que tiene en mente contratar a Carlos Tevez es Deportivo Merlo. El "Charro" jugará su segunda temporada consecutiva en la B Metropolitana y busca un refuerzo de jerarquía para afrontar lo que se viene, teniendo en cuenta que demostró un aceptable rendimiento desde su regreso a la divisional. El vicepresidente de la institución, Lucas Paparatto, brindó una entrevista a Radio La Red en donde contó todo acerca del interés que tienen por el "Apache".

"Sabemos que es una locura, pero vamos a buscar a Carlos Tevez. Le encomendamos a nuestro manager, 'Hueso' Manzini la tarea de que intente traerlo al club", aseguró en la nota. No es el único futbolista experimentado por el que averiguaron en este último tiempo. Mariano Pavone, actualmente en Quilmes, y Santiago Silva, reciente refuerzo de Aldosivi de Mar del Plata, fueron dos de los apuntados para sumar al plantel que finalmente no concretaron.

Carlos Tevez destrozó a Riquelme por su gestión en Boca

"No estoy de acuerdo con la manera de manejar el club de Riquelme. Opino como hincha. Los campeonatos se festejan, pero el cómo es importante El hincha quiere ver a Boca jugar bien. Lo que más le molesta a la gente son los quilombos", afirmó el atacante nacido en Fuerte Apache. Y agregó: "No quiero volver a Boca y no creo que Riquelme me llame. No cambió nada desde que tomé la decisión hace unos meses", sostuvo.

Sobre su presente fue muy claro: "Me sigo entrenando y jugando al fútbol con amigos para mantenerme en forma. A veces me pica el bichito de volver a jugar pero estoy disfrutando de tener tiempo con mi familia. Por momentos no me dan ganas de volver a levantarme a las 7 de la mañana", señaló y fue contundente con lo que exige el "Xeneize" para con sus futbolistas: "Ya no estoy para aguantar el mundo Boca. Te consume mucho".