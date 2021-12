Carlos Tevez destrozó a Riquelme por su gestión en Boca: "Molestan los quilombos"

Carlos Tevez, hoy alejado del mundo Boca Juniors, brindó una entrevista a Líbero en TyC Sports y apuntó contra Juan Román Riquelme por su gestión en el "Xeneize".

La salida de Carlos Tevez de Boca Juniors en el mes de junio de 2021 trajo consigo varias incógnitas con respecto a su futuro. Si bien actualmente se enfoca en otras cuestiones no deja de lado su amor por el club y en una entrevista brindada a Líbero en TyC Sports lo demostró con algunas respuestas interesantes. Una de ellas fue directa a Juan Román Riquelme y la gestión que lleva a cabo en la institución. El "Apache" se mostró muy disconforme con su excompañero.

Además habló del presente del equipo, de los problemas que atraviesa el plantel aún con la Copa Argentina en su poder, y aprovechó el momento para chicanear a River Plate, más allá de algún que otro elogio para Marcelo Gallardo. Por otro lado, "Carlitos", no descartó la posibilidad de volver a calzarse los botines. También contó que está disfrutando el tiempo que pasa en familia y que piensa poco en el regreso aunque se mantiene activo.

"No estoy de acuerdo con la manera de manejar el club de Riquelme. Opino como hincha. Los campeonatos se festejan, pero el cómo es importante El hincha quiere ver a Boca jugar bien. Lo que más le molesta a la gente son los quilombos", afirmó el atacante nacido en Fuerte Apache. Y agregó: "No quiero volver a Boca y no creo que Riquelme me llame. No cambió nada desde que tomé la decisión hace unos meses", sostuvo.

Tampoco se guardó nada a la hora de opinar sobre el momento en que Román obligó a los jugadores a bajar del micro tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Si yo estaba en el club no bajábamos". Y aunque no se candidateó para un futuro sí dejó en claro sus principios: "Si yo me meto en una lista a ayudar al club, no voy a fijarme quien está enfrente. Después la gente elegirá", sentenció.

Sobre su presente fue muy claro: "Me sigo entrenando y jugando al fútbol con amigos para mantenerme en forma. A veces me pica el bichito de volver a jugar pero estoy disfrutando de tener tiempo con mi familia. Por momentos no me dan ganas de volver a levantarme a las 7 de la mañana", señaló y fue contundente con lo que exige el "Xeneize" para con sus futbolistas: "Ya no estoy para aguantar el mundo Boca. Te consume mucho".

El palito a River

La crítica al rival de toda la vida tenía que estar y no faltó. A pesar de las felicitaciones a Marcelo Gallardo por la continuidad y el torneo obtenido, Tevez picanteó al "Millonario" recordando la época dorada del equipo de La Ribera: "Este es el mejor River de la historia y Boca sigue ganando campeonatos. En 2003 no ganaban campeonatos como Boca ahora", lanzó.