Tevez mostró su museo personal y sorprendió a los hinchas de Boca con una reliquia de un clásico contra River

Carlos Tevez abrió las puertas de su museo y mostró los botines que usó en el Boca vs River por la Libertadores de 2004 en donde festejó un gol haciendo la famosa "gallinita".

Carlos Tevez, indiscutido ídolo de Boca Juniors, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en el que mostró camisetas y medallas de los equipos por los que pasó. Recuerdos históricos de un jugador que pasó por muchos equipos a lo largo de su carrera. Una de las reliquias que mostró fueron los botines que utilizó en el Boca vs River de la Libertadores del 2004 en el que luego de festejar un gol hizo la famosa "gallinita".

El ex jugador del "Xeneize" contó la historia de cómo llegó a usarlos en el segundo tiempo de aquel partido en el que el "Millonario" se fue al descanso ganando 1 a 0. "En el primer tiempo me acuerdo que jugué con unos botines negros. Un amigo mío soñó que si me ponía botines blancos iba a hacer un gol", afirmó "Carlitos".

Para su suerte, el sueño se cumplió. El entonces 10 de Boca conectó el pase al medio que envió su compañero Franco Cángele y convirtió el empate que le daba momentáneamente la clasificación al equipo de Bianchi por ganar 1 a 0 en la ida. El "Apache" siguió contando sobre ese partido: "El día que eliminamos a River tenía los botines pero no los había usado nunca. Me los pongo en el segundo tiempo y hago el gol".

Sin embargo no todo fue color de rosa para Tevez en aquel partido ya que convirtió pero a los pocos segundos vio la tarjeta roja. El árbitro Héctor Baldassi decidió expulsarlo por el gesto de la "gallinita" ante un Monumental repleto de hinchas de River, ya que no se permitió el ingreso de los hinchas visitantes ni en la ida ni en la vuelta.

El equipo dirigido por Leonardo Astrada luego pasó al frente en el marcador con el gol de Cristian Nasuti que forzó los penales en los que Boca se impuso. El "Pato" Roberto Abbondanzieri fue figura al taparle un penal a Maximiliano López y el "Xeneize" avanzó a una nueva final. Semanas más tarde perdería ante el Once Caldas también por la vía de los doce pasos.

El sorteo del "Apache"

Minutos después, y a pedido de su ex compañero Ramón "Wanchope" Ábila, "Carlitos" publicó una imagen en su cuenta de Instagram con la que sortea una camiseta que utilizó en el Manchester United.